El presidente del TSJM reafirma el compromiso de la justicia con la independencia y pide aumento de jueces

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez. - EUROPA PRESS/C. de Luca. POOL - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha reafirmado durante el acto de apertura del año judicial madrileño el compromiso de los jueces con "la independencia, la fidelidad a la Constitución y la sumisión exclusiva al imperio de la Ley", avisando que cualquier reforma está avocada al fracaso sin un aumento de jueces.

El salón de actos de esta sede judicial ha acogido esta mañana la solemne ceremonia que abre el curso judicial en la región y que ha contado con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.

Durante el evento, Rodríguez ha presentado la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) correspondiente al año 2024, al igual que ha presentado la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, el documento que recoge la evolución de la criminalidad en la región con cifras recogidas por el Ministerio Público.

En su discurso, el presidente del TSJM ha ensalzado al Poder Judicial como "pilar esencial en una Democracia" y ha destacado que "la ciudadanía no puede estar recibiendo mensajes que, excediendo toda crítica legítima, enarbolan el eslogan de la politización y debilitan la confianza en las cinco instituciones y por ello, deterioran de una forma inadmisible los cimientos del Estado de Derecho".

Tras ello, ha querido aplaudir las palabras pronunciadas hace tan solo unos días por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Isabel Perelló, en el discurso de apertura del año judicial cuando calificó de "inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de los poderes públicos".

Asi, ha lanzado un mensaje dirigido a la sociedad, emplazando a no perder la confianza en quienes la integran. "Cumpliremos por encima de cualquier dificultad nuestro compromiso con la independencia, de fidelidad a la Constitución y sumisión exclusiva al imperio de la Ley, ha subrayado.

"Solamente de este modo podremos ser fieles al juramento o la promesa que prestamos cuando somos investidos de jurisdicción: administrar recta e imparcial Justicia frente a todos", ha aseverado.

AUMENTO DE LA PLANTILLA

Por otra parte, ha hecho referencia a la entrada en vigor de la ley de Eficiencia Judicial, cuya reforma otorga a su juicio protagonismo en su enfoque al ámbito de la gestión del proceso, "y no tanto al cuello de botella que se produce en la resolución judicial de las causas".

Pese a que se está a la espera de contrastar si el nuevo modelo es capaz de lograr los frutos perseguidos, Celso ha destacado que "sin el incremento del número de Jueces en España, cualquier reforma está avocada al fracaso".

Por otro lado, ha dado cuenta del balance judicial que recoge la Memoria y que muestra que, en el año 2024, en los órganos judiciales del TSJ de Madrid se superó la cifra de 1,2 millones de asuntos ingresados, lo que representa más de la séptima parte del conjunto de asuntos ingresados en el conjunto de los órganos judiciales del Estado.

En concreto, se registraron en los órganos judiciales del ámbito del TSJM un total de 1.250.358 asuntos, lo que significa, un 22,1% más que el año anterior, y los que se resolvieron fueron 1.123.270, con un aumento del 15,7%. Quedando pendientes al finalizar el año 747.414 asuntos, cifra superior en un 23,3% a los 606.366 existentes a inicios de año.

A nivel de comunidades autónomas sólo la de Andalucía, con unos ingresos anuales de 1.434.551 asuntos y la de Cataluña, con una entrada de 1.271.107 asuntos, superan a la de Madrid. La pendencia de asuntos se incrementó en un 23,3% en la Comunidad de Madrid.

De entre las distintas jurisdicciones, destaca especialmente el volumen y paralelo incremento con relación al año anterior, sufrido en el orden civil (656.237 asuntos).