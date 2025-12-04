Los Presupuestos de 2026 continúan su tramitación tras rechazar el PP las enmiendas a la totalidad de la oposición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 continúan su tramitación en la Asamblea tras rechazar la mayoría absoluta del PP las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid, PSOE y Vox.

Tras el Pleno de este jueves llega el momento de las enmiendas parciales con las que los grupos de la oposición tratarán de matizar las cuentas regionales que tienen garantizada su aprobación en las sesiones del 18 y 19 de diciembre.

Para defender los Presupuestos este jueves ha tomado la palabra la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha defendido que su proyecto de Presupuestos para 2026 están configurados para "el mayor y mejor Madrid de la historia" frente a un Gobierno de España "sin vergüenza y sin Parlamento" que "incumple el mandato constitucional expreso".

"Unos Presupuestos que son 30.633 millones de euros, los más altos de la historia", ha subrayado la consejera ante la Cámara, donde ha señalado que presentar las cuentas ante los parlamentarios es "un acto de responsabilidad y de respeto hacia el dinero público y hacia cada contribuyente madrileño".

La responsable económica del Ejecutivo madrileño ha subrayado su apuesta por una política fiscal "adecuada y eficaz" que garantice los recursos necesarios con los que afrontar los gastos previstos, "al tiempo que proporcione a los madrileños el régimen más tributario más favorable de todo el país".

MÁS MADRID CENTRA EL TIRO EN LA SANIDAD

Por parte de Más Madrid ha intervenido su portavoz, Manuela Bergerot, quien ha impugnado este jueves el modelo de región promovido por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que, a sus ojos, favorece un "sistema trucado" que no aporta a "todos los bolsillos" sino a la pareja de la mandataria, Alberto González Amador, y a conglomerados de la sanidad privada como Quirón o Ribera Salud.

Una parte central de su discurso ha girado, como suele hacer la formación, alrededor de la Sanidad, especialmente tras conocerse un audio esta semana publicado por 'El País' en el que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, llamada a "desandar el camino" de 2022 y 2023 en el que se hizo un "esfuerzo para bajar la lista de espera" en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

Bergerot ha reivindicado que "la ética médica es incompatible" con la "ética del lucro" desplegada por los "buitres de la sanidad", afirmando que no es "una anomalía" sino un "sistema diseñado por el PP funcionando a pleno rendimiento", que "divide entre pacientes rentables y no rentables".

A lo largo de su intervención ha reivindicado también el Ministerio de Sanidad encabezado por la líder de Más Madrid, Mónica García, frente a una presidenta que quiere "mandar a abortar a otro lado".

Su crítica a estos Presupuestos "rácanos" también ha pasado por su incapacidad de hacer frente a la "doble crisis" de vivienda y servicios públicos, a su falta de recursos para la universidad pública y el descenso de los fondos destinados a la lucha contra la violencia machista.

PSOE: SE TRATA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO "NEGOCIOS"

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE Fernando Fernández Lara ha afirmado que estas Cuentas ""mienten y ocultan para aparentar gestión" y tratan como "negocios" los servicios públicos.

"Ustedes se están convirtiendo en el mejor aval para las políticas de ultraderecha en este país y ya vemos su sesgo ideológico presupuesto a presupuesto", ha planteado. Considera que las Cuentas para 2026 tienen "una compleja relación con la realidad" ya que ha cifrado en un 32% la "infrafinanciación" con las obligaciones reales que se han conocido en la liquidación del anterior.

Ha señalado a los 1.350 millones en transferencias del Gobierno central y ha afeado que "solo por confrontación política" se renuncie a cuestiones como la Senda de Déficit 2026-2028 que incluye ese "margen fiscal de 1.088 millones de euros que darían para costear los servicios públicos" o la quita de deuda.

"Solo los fondos procedentes de otras administraciones vuelven a salvar su presupuesto, señora consejera. Le permiten a usted plantear estas cuentas y dedicarse nuevamente a parasitar miles de millones el mayor traspaso de fondos realizados nunca por un gobierno de España a una comunidad autónoma en este país. Y ustedes ahí siguen, ahí siguen ustedes en su victimismo absurdo", ha zanjado.

VOX VE UNOS PRESUPUESTOS "CONTRA LA GENTE"

Por último, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha reprochado a la Comunidad elaborar unos Presupuestos ""contra la gente" y fruto de la "soberbia" del PP que "no escucha" al pueblo.

"Ustedes están construyendo una región en la que solo pueden vivir quienes tienen suficiente dinero para sobrevivir a sus políticas", ha planteado.

Ha cuestionado que las Cuentas para 2026 vayan a resolver la "saturación crónica" de la sanidad madrileña al tiempo que "faltan aún 31 centros de salud para cumplir con el compromiso de 2010" pero se hace un llamamiento "sin ningún tipo de control".

"Nadie puede presentar como triunfo un presupuesto que ignora la vivienda, que no alivia el colapso en sanidad, que no escucha a los jóvenes, que no refuerza los servicios públicos y que, en definitiva, no toca como es debido ni uno solo de los problemas que se han convertido en el día a día de esta región", ha resumido su postura la líder de Vox.