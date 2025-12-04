Los Presupuestos de 2026 llegan al Pleno de la Asamblea este jueves con el debate de las enmiendas a la totalidad

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert (i), y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (d), durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 llegan este jueves al Pleno de la Asamblea con el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición --Más Madrid, PSOE y Vox--.

Se trata del Pleno monográfico con el que la Asamblea inaugura tradicionalmente diciembre y en el que intervienen la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y los portavoces de los grupos parlamentarios para defender la primera sus cuentas y los segundos las enmiendas a la totalidad.

La consejera contará con 45 minutos iniciales, 30 minutos de réplica a los grupos y 15 de cierre. Los partidos tendrán 30 minutos de intervención inicial y 10 para responder a la réplica de Albert.

Además, al contar el PP con mayoría absoluta en la Cámara de Vallecas desde 2023 se da por hecho que las enmiendas a la totalidad de la oposición serán rechazadas, pero aún así en sus intervenciones Más Madrid, PSOE y Vox harán, previsiblemente, un balance crítico de la labor del Ejecutivo regional y tomarán posiciones en temas como vivienda, educación, sanidad, políticas sociales o migración.

En octubre Albert presentaba en rueda de prensa las cuentas aprobadas para el año que viene que por primera vez superan los 30.000 millones de euros, lo que supone casi un 7% más que los de 2025, de los que casi 18.000 están destinados a Sanidad y a Educación, el 58,6% del total.

Los principales incrementos en 2026 son para Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9), sumando entre las tres Consejerías un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y Educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo al rozar los 18.000 millones, el 58,6% del total. Por su parte, Vivienda, Transportes e Infraestructuras, descontando el efecto de los fondos europeos, registra también un aumento de 160 millones de euros.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces los partidos daban pistas de cuáles serían los ejes de sus intervenciones este jueves.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, cargaba contra unos Presupuestos "insuficientes" basados en un modelo fiscal "regresivo". Frente a ello reivindicaba la necesidad de un "cambio de escala" con un programa de inversiones "masivas" en materias como servicios públicos, infraestructura y regeneración urbana verde. "Una enmienda donde se pueda reflejar el Madrid que defendemos, que es un Madrid para todos los bolsillos", recalcaba.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, explicaba que será su adjunto Fernando Fernández quien defenderá su enmienda a la totalidad. Sostenía que en estas cuentas regionales hay "poco dinero para las universidades públicas mientras se está regando a la empresa que le paga las comisiones a la pareja de la presidenta".

"Mientras Ayuso insista en utilizar los presupuestos de la Comunidad de Madrid como una herramienta necesaria para que los suyos, los de siempre, tengan cada vez más, y los madrileños, cada vez unos servicios públicos más degradados, es muy difícil que podamos hablar para mejorar la vida de los madrileños", planteaba.

Por su parte, la líder de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, adelantaba que defenderá un "modelo alternativo" al del PP y también "antagónico al modelo que defiende la izquierda" en Madrid. Cuando presentaron la enmienda a la totalidad afirmaban que los presupuestos no solucionan "los problemas de los españoles" y ponían el acento en migración, vivienda y sanidad.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido los Presupuestos para 2026, que están "muy trabajados" a pesar de los "obstáculos que ha puesto" el Gobierno central al no "facilitar los datos clave para su elaboración".

Ha censurado que la oposición esté en el "no a todo" y ha deslizado que se verá si en el proceso de las enmiendas parciales, que arranca tras desestimarse las de la totalidad, aportan algo para "mejorar" estas Cuentas o "simplemente intentarán imponer sus proyectos alternativos completos y seguramente fracasados".