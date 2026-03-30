Primer día laborable con L10 cortada entre Nuevos Ministerios y Cuzco: desconcierto y temor a la vuelta de Semana Santa - EUROPA PRESS

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños han afrontado este lunes el primer día laborable con el cierre en vigor de la Línea 10 de Metro entre Nuevos Ministerios y Cuzco con una mezcla de desconcierto por la sorpresa al desconocer esta circunstancia y el temor a cómo pueda afectar en la prueba de fuego que será la vuelta de Semana Santa.

La circulación de trenes en la L10 del suburbano (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) no se presta desde el pasado sábado en el citado tramo debido a las obras de renovación de la estación de Santiago Bernebéu.

Algunos de los usuarios habituales de la línea se han visto sorprendidos por el cierre y han tenido que buscar alternativas para llegar a sus lugares de trabajo, en algunos casos sin tener constancia de las alternativas puestas en marcha por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

En concreto, para cubrir la falta de servicio en esta línea en Nuevos Ministerios (líneas 6 y 8 y Cercanías), Santiago Bernabéu y Cuzco, se ha establecido un servicio especial de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), con la senominación S10, que cubre el trayecto en superficie.

Este servicio gratuito para usuarios de Metro conectará en superficie la estación de Nuevos Ministerios con el intercambiador de Plaza de Castilla (líneas 1, 9 y 10 de Metro y autobuses urbanos e interurbanos), con paradas en el entorno de las estaciones afectadas.

También ha sido frecuente encontrar usuarios que trasladan su temor sobre los efectos que tendrá este cierre una vez se recupere la normalidad en la vida diaria de la ciudad de Madrid con la vuelta de vacaciones de Semana Santa.

En líneas genereales, la hora punta de este lunes ha finalizado con un 14,61% menos de viajeros que la del viernes, según los datos oficiales de Metro de Madrid recogidos por Europa Press. En total, ha sido 389.909 viajeros en la hora punta de hoy, con la Línea 6 como la más utilizada con 59.397 pasajeros, un 14,57% menos que el viernes.

LA CIUDADANÍA, PREVISORA

En declaraciones a Europa Press, una usuaria ha explicado que este lunes ha tardado 15 minutos más de lo previsto pero, por coincidir con Semana Santa, subrayaba que la afluencia era "bastante inferior" a la habitual. "Veremos cómo va el transporte después de Semana Santa", se ha preguntado convencida de que este lunes todavía no se ve el impacto real.

Ella ha sido previsora y ha salido media hora antes de su casa con el fin de encontrar el trayecto "más rápido" y que no incluyera el uso de autobús. Para ello, ha tomado la Línea 10 hasta la parada de Tribunal, dónde ha hecho transbordo para coger la Línea 1 hasta Plaza de Castilla.

"La Línea 1 sí que va hasta arriba. De hecho, en Cuatro Caminos se ha llenado completamente, todos aplastados. Una señora iba apoyada en mí, esa señora iba apoyada en otra persona y hemos tenido que ir así porque de verdad que no había absolutamente nada de hueco", ha añadido.

"CINCO TRANSBORDOS Y MEDIA HORA MÁS DE TRAYECTO"

Otra joven ha detallado su camino desde Boadilla del Monte hasta su lugar de trabajo cerca de la parada de Las Tablas. Así, ha señalado que ha salido de su casa una hora antes, que ha hecho "cinco transbordos" y que aún así ha realizado "media hora más" de trayecto.

Al igual que la otra mujer, la joven ha subrayado que después de la parada de Cuatro Caminos, "no entraba ni un alfiler" en la Línea 1. Además, ha hecho hincapié en que es Lunes Santo y que "un montón de gente se va fuera", por lo que "la afluencia no es la misma que la de un día ordinario".

"MUCHÍSIMA GENTE" EN EL S10

Por otro lado, otra chica ha contado que ha tenido que coger el servicio especial en Nuevos Ministerios, pese al temor de que hubiera "muchísima gente", y ha destacado la rapidez del autobús y el "poco tiempo" que ha tenido que esperar a que llegara.

"Creo que tiene mucho que ver con que es Semana Santa y hay mucha menos gente, porque en general en el metro también había menos personas", ha concluido.

En Nuevos Ministerios, uno de los trabajadores con chaleco amarillo encargado de informar a los usuarios ha señalado que, aunque la interrupción de la línea comenzó el sábado, este lunes todavía había personas que no sabían muy bien lo que tenían que hacer.

"Está siendo un poco lío porque la gente no sabe dónde coger el autobús gratuito", ha señalado. Así, mientras hablaba con Europa Press, una pareja de mediana edad se ha acercado a ver el mapa con todas las líneas de Metro Madrid que tenía encima de una mesa.

Según ha resaltado, pese a la creciente afluencia que se detectaba este lunes respecto al fin de semana, se espera que tras la Semana Santa se pueda incrementar la demanda de este servicio, por lo que ha apuntado que sería conveniente aumentar la dotación de autobuses.