Archivo - EMVS Madrid sortea 269 pisos para menores de 35, con un alquiler que nunca superará el 30% de los ingresos - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El primer sorteo de EMVS Madrid para rentas medias se celebrará a finales de junio y buscará inquilinos para las 52 viviendas de la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas, ha informado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.

La inscripción se debe realizar antes del día 11 de junio, exclusivamente de manera telemática, a través de la web emvsmadrid.es.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, se ha enorgullecido de este primer sorteo que "permite ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler en las condiciones actuales".

Da respuesta "a un amplio segmento de población con sueldos medios que en la actualidad queda fuera tanto del mercado privado del alquiler como de las políticas municipales de vivienda que, hasta ahora, se estaban llevando a cabo".

PRIMERA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA DE MADERA

La promoción ha contado con una inversión íntegramente municipal de cerca de 15 millones de euros. Son 52 viviendas, cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida --16 viviendas de dos dormitorios y 36 de tres--, 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas.

Este es el primer edificio de la empresa municipal construido con sistemas industrializados en madera y finalizado 17 meses después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pusiera la primera piedra de esta nueva promoción pública residencial.

El precio del alquiler de las viviendas de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje, oscilará entre 700 y 1.000 euros, aproximadamente, en función del tamaño. Además los futuros inquilinos de estas viviendas nunca pagarán de alquiler más del 30% de los ingresos de su unidad familiar. EMVS Madrid ha reservado una docena de viviendas para familias numerosas.

Gonzalez ha explicado que el objetivo es "atender a los tramos intermedios de renta para favorecer la emancipación y, sobre todo, la estabilidad residencial de los madrileños que quieren quedarse a vivir en su ciudad", evitando así "la exclusión residencial de un sector social clave para el tejido productivo y social de la ciudad de Madrid".

REQUISITOS: ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 5 AÑOS

V A estos nuevos pisos de la promoción Iberia Loreto 1 podrán acceder madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de 3,5 veces el IPREM y con límite de ingresos de 5,5 veces el IPREM.

Así, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 68.000 euros para acceder a estas viviendas públicas.

Además deberán estar empadronados en el municipio de Madrid, con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años y no ser titular de pleno dominio ni de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en el territorio nacional.

Otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la okupación, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años.