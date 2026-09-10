La primera fase de la 'M-50 del agua' estará terminada en 2027 y abastecerá a más de un millón de habitantes

Segundo Anillo de Distribución de agua potable, conocido como la 'M-50 del agua'. - CANAL DE ISABEL II

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que la primera fase del Segundo Anillo de Distribución de agua potable, conocido como la 'M-50 del agua', estará culminada en 2027 y permitirá garantizar el suministro a más de un millón de habitantes de la región.

Ayuso ha avanzado esta actuación durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER), que se celebra en la Asamblea de Madrid. El proyecto, incluido en el Plan Estratégico de Canal de Isabel II hasta 2030, contará con una inversión de unos 50 millones de euros.

El Segundo Anillo de Distribución conduce agua a presión desde los grandes depósitos de Colmenar Viejo y Valmayor hasta distintos puntos de la corona metropolitana de la capital. Una vez finalizado, tendrá 104 kilómetros de longitud, de los que 80 ya están construidos y, en su mayor parte, conectados y en servicio.

La infraestructura funcionará como una red de circunvalación que permitirá trasladar agua entre municipios y ofrecerá mayor flexibilidad ante posibles averías o episodios de sequía, reforzando la conexión entre los principales municipios del sur y el oeste de la región.

Actualmente, los trabajos se concentran principalmente en Boadilla del Monte, donde se instala una tubería de 2,2 kilómetros de longitud y 1,6 metros de diámetro que permitirá completar el quinto de los nueve tramos que componen el anillo.

MÁS DE 160 MILLONES PARA RENOVAR LA POTABILIZADORA DE COLMENAR

En paralelo, Canal de Isabel II invertirá otros 160,4 millones de euros en la primera fase de la renovación integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Colmenar Viejo, considerada como la mayor planta potabilizadora de España.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 52 meses y contarán con financiación parcial del Banco Europeo de Inversiones. Su objetivo será modernizar las instalaciones mediante tecnologías avanzadas de tratamiento para reforzar la producción de agua potable y adaptarla a las nuevas exigencias normativas de calidad.

Ambos proyectos forman parte del Plan Estratégico de Canal de Isabel II, que contempla una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la región y reforzar la seguridad y eficiencia del abastecimiento.