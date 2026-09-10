Los primeros coches y taxis con conducción autónoma llegarán a Madrid y Alcobendas antes de finalizar el año

Archivo - Un vehículo de Cabify, a 31 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves la puesta en marcha de un proyecto experimental de coches y taxis con conducción autónoma en el último trimestre de 2026 y que comenzará a implantarse en municipios como Alcobendas y la capital.

Una iniciativa anunciada durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región que convertirá a Madrid en la primera región de Europa en poner en marcha un proyecto de este tipo.

Se trata de un proyecto de colaboración público-privada en el que participarán empresas desarrolladoras de software, operadores de flotas, compañías de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) y representantes del sector del taxi durante un periodo inicial de dos años, prorrogable.

Durante su desarrollo, los vehículos circularán en entornos reales de la región y dispondrán de la correspondiente habilitación para el transporte de viajeros. Su puesta en marcha, en cualquier caso, no implicará la concesión de nuevas licencias de taxi ni autorizaciones de VTC.

El objetivo es el de reducir la siniestralidad mediante la aplicación de tecnologías de conducción autónoma. En este sentido, desde el Gobierno regional se ha remarcado los resultados "muy positivos" en este sentido a nivel internacional, con experiencias en más de 20 ciudades, más de 20 millones de viajes y alrededor de 322 millones de kilómetros recorridos por vías públicas.

Esta iniciativa se sumará a otras similares impulsadas por el Ejecutivo autonómico como la nueva línea de autobús autónomo que empezará a operar próximamente en Leganés o la renovación integral de la Línea 6 de Metro, que a lo largo de 2027 se convertirá en la primera automatizada de toda la red del suburbano.

SISTEMA DE COCHE COMPARTIDO

Durante su intervención en la Asamblea, Ayuso también ha avanzado la consolidación de Madrid te mueve, el sistema de transporte con vehículos compartidos que se activó de forma extraordinaria durante los incendios de julio en Sierra Oeste, y que ahora se implantará de manera estable en las zonas rurales de la región.

En este sentido, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras desarrollará este modelo en los 13 municipios del sureste que forman parte de la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste (MISECAM): Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés.

De esta forma, los más de 27.000 vecinos de estas localidades tendrán a su disposición un total de 17 vehículos --11 turismos y 6 furgonetas-- que podrán utilizar previa reserva para desplazamientos de hasta 180 kilómetros y durante un máximo de 12 horas, siendo necesario regresar al punto de origen.

El Gobierno regional destinará hasta 300.000 euros al año para subvencionar este servicio, dentro de su estrategia de cohesión territorial, con un coste reducido para los usuarios mediante la aplicación de tarifas previamente establecidas.