El Príncipe de Asturias realiza cirugía de cataratas bilateral simultánea a más de 40 pacientes

Cirugía de cataratas bilateral simultánea - HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, realiza cirugía de cataratas bilateral simultánea, es decir, la intervención de los dos ojos del paciente en una misma jornada de quirófano.

Hasta el momento, se han intervenido con éxito en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz, adscrito al hospital, más de 40 pacientes.

En un comunicado, el centro ha destacado es uno de los pocos centros públicos de la Comunidad de Madrid que está realizando sesiones quirúrgicas programadas "tras una adecuada selección de pacientes que se pueden beneficiar de esta cirugía".

Así, aunque la cirugía bilateral simultánea está indicada en cualquier paciente, por el momento se está ofreciendo esta posibilidad a pacientes menores de 65 años que no tengan asociada ninguna patología ocular sistémica compleja asociada como, por ejemplo, diabetes o cataratas complejas asociadas a un glaucoma.

Una cirugía que presenta importantes ventajas para el paciente, ya que tiene una recuperación funcional "mucho mejor, con un rápido restablecimiento del funcionamiento coordinado de ambos ojos", lo que le permite una visión adecuada de la profundidad y la distancia de los objetos en solo 48 horas y, por tanto, "una mejora notable de la neuroadaptación tras la cirugía".

En cirugías convencionales, el paciente no recupera la visión normal hasta que no se realiza la cirugía del segundo ojo. Además, al someterse a una única intervención quirúrgica, estos pacientes reducen mucho sus visitas al hospital y pueden reincorporarse mucho antes a la vida laboral.

En cuanto a las complicaciones derivadas de la intervención, son las mismas que puede haber en una cirugía convencional en la que se interviene solo uno de los dos ojos.

CATARATA SENIL

La catarata senil es la principal causa de ceguera de la población mayor de 65 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi 18 millones de personas están actualmente ciegas debido a esta afección.

Se trata de un proceso natural de envejecimiento del cristalino que provoca que la visión se reduzca y que, al mismo tiempo, pierda calidad. Actualmente, en España, casi un 4% de la población mayor de 15 años tiene cataratas, según datos de la Encuesta Nacional de Salud de España 2017.

A nivel mundial, la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva califica esta patología como la más frecuente entre la población mayor y estima que más de la mitad de las personas con más de 65 años tiene cataratas.

Entre los síntomas más frecuentes están la visión nublada o borrosa, el aumento en la dificultad de la visión por la noche, mayor sensibilidad a la luz, aparición de halos alrededor de las luces o cambios en la percepción de los colores, entre otros.