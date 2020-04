Los profesionales sanitarios reciben mascarillas "perforadas" o "rotas por las costuras", según CCOO

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Sanidad Madrid ha hecho público este jueves que ha recogido decenas de reclamaciones de los profesionales de centros sanitarios públicos y privados, así como de las residencias madrileñas, porque, desde hace semanas, están recibiendo mascarillas de "dudosa fiabilidad", algunas hasta "perforadas" o "rotas por las costuras".

"Los profesionales no están seguros de que las mascarillas que se les están suministrando cumplan las especificaciones de seguridad requeridas para preservarles del coronavirus", ha constatado CCOO, que ha advertido de que el problema no está solo en los lotes que se han retirado por orden del Ministerio de Sanidad y de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ya que no cumplían las especificaciones técnicas requeridas por la Unión Europea (UE).

Así, ha alertado de que se siguen entregando mascarillas defectuosas, como las que se han recibido en el Hospital Gregorio Marañón, que están "perforadas", por lo que ha solicitado que se hagan pruebas urgentes a todos los profesionales y que se revisen las mascarillas que se está utilizando en los centros sanitarios y sociosanitarios.

También ha afirmado que en los centros del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se siguen distribuyendo y utilizando mascarillas con deficiencias "tanto por defecto como por omisión de instrucciones o leyendas de seguridad".

"Los profesionales continúan atendiendo a pacientes Covid-19 con dicho material, aún a riesgo de que ello pueda provocar nuevos contagios entre las plantillas y también en sus entornos más cercanos", ha constatado la organización sindical, para recalcar que "esto acarrea, además de riesgo para su salud y la de sus familias, peligros para los pacientes y podría provocar una importante merma en las plantillas, ya diezmadas", ya que 5.543 profesionales de la aún siguen de baja por contagio o aislamiento en los centros sanitarios de la región.