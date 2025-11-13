El programa 'El Ático' reúne a figuras del flamenco, la literatura y el teatro en un especial sobre felicidad y arte. - AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa número 39 de 'El Ático', conducido por el periodista David Enguita y emitido en Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid, ha celebrado esta semana una edición centrada en el arte y la emoción, con la participación de la bailaora Siudy Garrido, la editora Candela Morillas y los actores Bárbara Merlo y Samuel Vázquez.

La entrega, una de las más completas de la temporada, según ha informado la cadena, estuvo dedicada a "la felicidad, el arte y la conexión humana".

La bailaora y coreógrafa Siudy Garrido abrió el espacio presentando su espectáculo 'Bailaora: Mis pies son mi voz', que se estrenará el próximo 17 de noviembre en The Music Station-Príncipe Pío, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco.

La artista afirmó que se trata de "uno de los espectáculos más personales" de su trayectoria y reivindicó el valor universal del flamenco, que describió como "un arte de todos, para todos, que conecta con el mundo entero sin importar idiomas ni procedencias". También recordó su colaboración con Alejandro Sanz, quien la invitó a bailar el famoso tema 'Corazón Partío' con 18 años.

La editora Candela Morillas intervino a continuación para hablar sobre 'Lo que aprendí sobre la felicidad', obra que publica Maeva y que, según explicó, transmite "optimismo y resiliencia" a través de las vivencias de su protagonista centenario.

Morillas defendió el papel del editor frente a la autoedición, al señalar que "ser editor no es solo publicar; es conectar historias con lectores", y apuntó que para ella la felicidad consiste en "entusiasmarse por lo nuevo constantemente y rodearse de gente bonita".

NUEVA OBRA DE TEATRO

El mundo del teatro estuvo representado por los actores Bárbara Merlo y Samuel Vázquez, protagonistas de la obra '¿Estás ahí?', en cartel en los Teatros Luchana de Madrid.

Vázquez explicó que la historia muestra a una pareja que se enfrenta a la presencia de un ser invisible en su nuevo piso, mientras que Merlo destacó que la función reflexiona sobre "la presencia, de cuándo estamos realmente aquí y cuándo no". Ambos coincidieron en que el teatro es "un lugar donde el alma respira sin filtros".

El programa incorporó también momentos de humor con la sección 'La Caja de los Secretos', en la que los invitados compartieron anécdotas personales, como el recuerdo de un zapato perdido durante un baile de Garrido o un error editorial casi enviado a imprenta por Morillas. Asimismo, se estrenó la sección 'El Teléfono de los Recuerdos', en colaboración con EventJinny, que permitió a los participantes grabar mensajes de voz dirigidos a su yo del futuro.

AGENDA CULTURAL

La parte final del espacio estuvo dedicada a la agenda cultural y familiar con los DiverPlan Ohana, que incluyeron las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, la exposición inmersiva 'Cleopatra' en Matadero Madrid, el musical 'Pinocha' en el Teatro Pavón y la obra infantil 'Carnaval en la Selva' en los Teatros Luchana.

'El Ático' cerró esta emisión tan especial con un mensaje conjunto sobre la creatividad, la emoción y la importancia de vivir el presente. David Enguita despidió el programa agradeciendo al equipo técnico y colaboradores y recordando su lema habitual: "Nos vemos el próximo martes, aquí, en El Ático, donde seguimos subiendo juntos, a lo más alto".