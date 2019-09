Para el PSOE los 100 días de Almeida son "puro revanchismo" acompañado por el "silencio cómplice" de Villacís

Publicado 23/09/2019 11:50:22 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha resumido los cien primeros días de gobierno del alcalde, José Luis Martínez-Almeida en "puro revanchismo para borrar toda huella de la etapa anterior, sin pensar en si es bueno o malo para la ciudadanía", y todo ello acompañado por el "silencio cómplice" de la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Hernández, acompañado por gran parte de su grupo municipal, ha comparecido en rueda de prensa para hacer una valoración "de este gobierno de PP y Cs sostenido por Vox", un apéndice esencial que tiene como consecuencia de esos "pactos cruzados de las tres derechas" una serie de "políticas conservadoras, retrógradas y sectarias" que sólo generan "improvisación y desatinos". Demuestran, ha añadido, que a las derechas "sólo les preocupaba el estar en el Ayuntamiento, no el cómo".

Pepu Hernández ha hecho hincapié en la "permisividad y la cesión ante las exigencias de Vox en temas como el feminismo o el Orgullo". También con Madrid Central aunque en este caso se encontraron "con la respuesta extraordinaria de la ciudadanía y con los tribunales". "Veremos si en un segundo intento (por desmantelar Madrid Central) tenemos que ejercer esa presión", ha lanzado el edil. También ha criticado la intención de "meter más coches en el centro" con su propuesta de peatonalizar Sol, medida esta última con la que no están en desacuerdo.

Para el socialista es sintomático que "se haya dejado de hablar de la limpieza cuando la situación ha empeorado" y ha remarcado la llegada de "la censura, que parece que se vuelve a épocas pasadas". Y todo mientras el alcalde "prefiere defender los intereses de Ana Botella y los concejales implicados en la venta de viviendas públicas y no los intereses reales de los ciudadanos".

El portavoz socialista ha hecho mención especial a los "silencios cómplices de la vicealcaldesa", que milita en un país que hizo de la regeneración una bandera pero que "ha dado la Alcaldía a un partido manchado por la corrupción, al mismo que endeudó a Madrid".

En el capítulo de "puro revanchismo" de Almeida, Pepu Hernández ha puesto ejemplos de cuestiones que "no molestaban a nadie y que son borrar por borrar", como el comité de ética de la Policía o la Oficina Municipal de Derechos Humanos.

Tampoco se ha olvidado del feminismo y del 'contra minuto' de silencio organizado por Vox. El socialista no ha puesto el foco en la provocación de los de Javier Ortega Smith sino "en la penosa actuación" tanto de Villacís, en su caso por "no condenarlo enérgicamente", como de Almeida, que "sólo reprochó a Vox que no informaran de su presencia" porque con ellos coinciden en que "rechazan" las manifestaciones del 8M".

En cuanto al pacto municipal contra la violencia machista, impulsado desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social presidida por Pepe Aniorte (Cs), Hernández cree que el Ejecutivo "sólo está ofreciendo buenas palabras" porque "no hay una puesta en común de las tres derechas" más que "desacreditar" algo que debería ser una apuesta común. "Debería ser sencillo (el apoyo al pacto) pero ellos lo dificultan", ha resumido el concejal.