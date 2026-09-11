El PSOE acusa a Almeida de "disfrazar" los datos de contaminación y ocultar los máximos históricos de ozono

Archivo - Vista desde arriba de Universidad Carlos III de Madrid, a 20 de agosto de 2025, en Madrid (España)- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "disfrazar la realidad" al presentar el balance de la Estrategia Madrid 360 y ha reprochado al Gobierno municipal que no mencione los niveles de ozono troposférico ni la contaminación acústica asociada a la Fórmula 1.

"Almeida vuelve a hacer lo que mejor se le da: disfrazar la realidad para vender una gestión que objetivamente no hay por dónde cogerla", ha afirmado Benito en declaraciones remitidas a los medios después de que el alcalde anunciara que Madrid ha registrado hasta agosto su nivel más bajo de dióxido de nitrógeno (NO2) y que 21 de las 24 estaciones cumplen ya el límite previsto por la Unión Europea para 2030.

El socialista ha criticado que Almeida no haya dedicado "ni una palabra" al ozono troposférico, que, según ha señalado, ha alcanzado "máximos históricos" este año.

Benito ha asegurado que, en agosto, las 13 estaciones que miden este contaminante habían superado ya el límite anual de 25 días de incumplimiento fijado por la normativa europea. "Casa de Campo encabeza este peligroso ranking, lo que demuestra que ni un solo rincón de la ciudad se encuentra libre de este contaminante", ha advertido.