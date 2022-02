El PSOE acusa a Ayuso de "tratar con desprecio" a alcaldes socialistas y le pide que responda ante sus "compromisos"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "tratar con desprecio" a alcaldes socialistas y le ha pedido que responda ante sus "compromisos" y "descuelgue el teléfono".

"La presidenta no considera a los municipios ni alcaldes sus aliados. Les trata con desprecio y distancia enorme. No se reúne ni escucha a los alcaldes que tienen que ser sus principales aliados y es intolerable que no coja el teléfono y hable con el alcalde de Coslada (Ángel Viveros)", ha lanzado Lobato en declaraciones a los periodistas después de visitar el municipio de Coslada.

Allí, han podido comprobar la apuesta de Coslada por la industria, el desarrollo tecnológico y la innovación que la convierten "en referente nacional e internacional en logística". Lobato ha explicado que han comprobado a "cuánto podría aspirar Madrid si tuviera una visión clara y ambiciosa".

"Exigimos a la Comunidad de Madrid que se ponga las pilas, que atienda las propuestas que le estamos haciendo de industria, consensuando con los municipios, los empresarios y los representantes de los trabajadores. Madrid es una región que tiene un peso en la economía del 10% en la industria, cuando el objetivo europeo es un 20%", ha sostenido

Por su parte, el regidor de este municipio ha dado las gracias al secretario general del PSOE-M por visitar Coslada, ciudad motor económico fundamental para esta región. "El tejido productivo de nuestra ciudad es la logística y el transporte, somos el quinto operador logístico", ha destacado.