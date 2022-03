El PSOE acusa a Cs de "intentar sobrevivir tapando las vergüenzas de Almeida" en la comisión de investigación

Más Madrid también interpone una queja a la presidencia por las peticiones de información

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha acusado a Cs, en manos de quien está la presidenta de la comisión de investigación sobre el presunto espionaje, de "intentar sobrevivir tapando las vergüenzas del alcalde, José Luis Martínez-Almeida".

El reproche se ha producido tras la última Junta de Portavoces de la comisión de investigación en relación a las peticiones de información hechas cuestionándose los socialistas "hasta qué punto el Gobierno quiere esclarecer los hechos".

"Tampoco parece que Cs vaya a usar esta presidencia para forzar a un gobierno que ha metido al Ayuntamiento en este lío. Le dimos una oportunidad con la presidencia para que Cs demostrara en qué lado de la historia quería estar y hoy, mucho me temo, están más por tapar las vergüenzas de Almeida. Supongo que así piensan que salvan su futuro", ha criticado la edil del PSOE.

La contestación a algunas de las peticiones de información del PSOE suponen entregar "transcripciones de las comparecencias del alcalde y en las cuentas decir que son muchísimos datos y que no se pueden facilitar". También "que no se pueden facilitar los correos electrónicos cuando hay una ordenanza que dice que el correo corporativo es únicamente de uso laboral y que pertenecen al Ayuntamiento", denuncia la formación socialista.

CS: "NO HAY FILTROS"

El presidente de la comisión, Santiago Saura, ha recordado a Espinar que este cargo "se votó, no se entregó", y que recibió el apoyo de trece de los quince concejales. En todo caso ha asegurado que "no hay filtro, veto u obstáculo contra la transparencia y se da curso a todas las peticiones de información sin filtro".

Más Madrid, por su parte, va a interponer una queja contra la presidencia de la comisión por no entregarles la documentación requerida, en concreto la referida a la relación de pagos de Coordinación de Alcaldía.

"No hay motivo para no entregar un excel y las llamadas de teléfonos corporativos y correos electrónicos no deberían suponer una objeción", ha apuntado el concejal de Más Madrid Miguel Montejo.

Para el portavoz del PP en la comisión, José Fernández, la presidencia actúa "conforme a sus funciones y siguiendo la legalidad vigente".

También ha destacado el compromiso del alcalde con la transparencia, que se materializará en su comparecencia, cuando su antecesora, Manuela Carmena, no lo hizo en la comisión de BiciMAD. Para el PP, la oposición busca un "circo" al pedir documentación que "legalmente no se les puede dar".