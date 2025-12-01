PSOE advierte de que el agua de cuatro aparcamientos municipales en verano era "tan mala" que no era apta para consumo

Archivo - Una persona llena un bote de agua en una fuente - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido de que el agua de cuatro aparcamientos municipales (Imperial, Plaza Mayor, Fuente de la Mora y Estadio Metropolitano), gestionados por EMT Madrid, era "tan mala" este pasado verano que no resultaba apta para el consumo.

"La EMT contrató a Quirón Prevención para analizar el agua en julio y los resultados fueron que no era apta en Imperial, Plaza Mayor, Fuente de la Mora y Estadio Metropolitano", ha informado el concejal socialista Ignacio Benito en un comunicado.

En una respuesta a una petición de información del Grupo Socialista, a la que ha tenido acceso Europa Press, Madrid Salud informa de ese muestreo hecho en los 33 aparcamientos y depósitos de vehículos de la EMT el pasado julio.

También que los días 27 y 28 de octubre personal inspector de Madrid Salud tomó muestras de agua de consumo humano en varias ubicaciones de la EMT.

En total se tomaron y analizaron por parte de Madrid Salud un total de doce muestras de agua de consumo, trasladadas al Laboratorio de Salud Pública para su posterior análisis y los resultados obtenidos indican que en Plaza Mayor y Barceló (donde se obtuvieron en verano resultados no concluyentes) el agua se puede beber aunque recomiendan un sistema de purga de los grifos para favorecer la circulación del agua. También es apta para el consumo la del aparcamiento de Metropolitano, en la avenida de Arcentales.

La que no es apta para el consumo por el alto grado de nitritos es el agua del parking de Santa María de la Real de Nieva, en Puerta de Toledo, y se recomienda el consumo de agua enbotellada. También han encontrado niveles altos de nitrito en el de Fuente de la Mora, en la calle Dulce Chacón.

El socialista Ignacio Benito ha replicado que, a raíz de una petición de información y tras denuncias formuladas por los sindicatos, han constatado que "la calidad del agua de los aparcamientos municipales que gestiona la EMT es tan mala que la hace no apta para el consumo en alguno de ellos".

La denuncia política que hace el PSOE es que el Gobierno municipal "guardó dos meses este informe y a raíz de un requerimiento de Inspección de Trabajo en octubre pidieron a Madrid Salud unos nuevos que se realizaron en un momento más favorable al tener un uso habitual la instalación y que validaron la calidad del agua siempre que se purgue la instalación dos veces por semana y dejando correr el agua cinco minutos".

El socialista se ha preguntado por qué el Gobierno municipal contrata a una empresa "para un trabajo que debía haber hecho Madrid Salud desde el principio" o "por qué la EMT se guarda un informe que alerta sobre riesgos para la salud y no lo saca hasta que interviene Inspección de Trabajo".

"No es de recibo que el abastecimiento de edificios municipales se preste dejando correr el agua y mucho menos que buena parte de los aparcamientos que gestiona la EMT cuenten con agua que no es apta para el consumo. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha dedicado a regalar los aparcamientos rentables a empresas que hacen caja millonaria con ellos y deja que el resto de parkings se caigan a cachos", ha lamentado Ignacio Benito.