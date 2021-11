PSOE advierte de que irá "más allá" de la moción de reprobación contra la presidenta de la Asamblea

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha advertido de que irá "más allá" de la moción de reprobación a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, tras el rifirrafe del pasado Pleno con una diputada socialista que terminó con toda la oposición fuera del hemiciclo.

"En la asamblea no hay una reprobación, es una moción política de reprobación. Si se gana es una posición política y no con consecuencias administrativas y no políticas", ha precisado Lobato en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Lobato ha acusado a Carballedo de "no permitir la libertad de expresión" en el Pleno durante el turno de palabra de su compañera socialista Carmen López, quien no estaba "alterando el orden" al citar al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, mientras hablaba de uno de los contratos sanitarios que se estaban fiscalizando en la sesión.

La presidenta de la Cámara instó a López a abandonar el Pleno y tras ella se fueron todos los diputados de la oposición --PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox--.

Sobre el apoyo de la formación liderada por Rocío Monasterio --cuyos votos serían necesarios para que se aprobase la moción de reprobación que quieren impulsar los socialistas-- ha asegurado que "actuó bien" ante un "ataque claro a la libertad parlamentario, de expresión e imparcialidad".

"Ha habido debates más duros donde la presidenta no llamó la atención sobre ese tipo de ataques. La reacción ha sido distinta con otros diputados", ha reprochado. Entiende que parece que un familiar de un diputado tiene "más protección" que ellos mismos, cuando "se ha dicho de todo" en esa Cámara y no se entiende lo "arbitrario" de este caso concreto.

Por su parte, Carballedo aseguró el pasado viernes antes de un desayuno informativo de que en "absoluto" va a dimitir, apeló al respeto parlamentario y afirmó que "nunca" se había imputado un delito a un familiar de un diputado desde la tribuna.