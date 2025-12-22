El PSOE afea a Almeida un presupuesto marcado por "cuatro letras", las de "nada", y pensado para "los poderosos"

Archivo - La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha explicado el rechazo de su grupo al presupuesto y las ordenanzas fiscales por las "cuatro letras" que marcan las cuentas de 2026, las de "nada", "sin ideas nuevas, sin ganas" y que "no van a mejorar en nada la vida de los madrileños y las madrileñas" dado que "su modelo de ciudad es única y exclusivamente el de los poderosos".

"Nunca ha tenido muchas pero es que se le han acabado las ideas, ya no le queda ninguna. Durante seis años estuvieron de brazos cruzados repitiendo una y otra vez las mismas promesas y de repente le entraron las brisas y decidieron arrancar unas cuantas cosas, eso sí, todas a la vez, sin planificación, sin orden ni concierto, y han convertido a esta ciudad en un caos. No tienen ni una sola idea nueva, cero ilusión, cero ambición, cero ganas de transformar esta ciudad para hacerla más vivible", ha sostenido la edil desde el Pleno extraordinario de Cibeles.

Sus primeras palabras han sido para la vivienda, "el principal problema de los madrileños y de las madrileñas, que desde que es alcalde José Luis Martínez-Almeida el precio en esta ciudad ha subido un 55,3%, para afear al área que, en cuanto a construcción, "van a tardar 50 años en cumplir su promesa".

Y todo "en una ciudad donde los jóvenes no pueden emanciparse, donde esas familias de las que tanto hablan no pueden cambiarse a un piso en el que quepan y donde las parejas que se separan tienen que seguir viviendo juntas porque no pueden permitirse empezar una nueva vida".

Y todo mientras "las viviendas de uso turístico campan a sus anchas" con un Plan Reside "que es el plan expulsa y las pocas que se cierran son gracias al Gobierno de España", para criticar el rechazo a las enmiendas del PSOE en las que proponían un recargo en el IBI a las viviendas vacías.

También ha afeado que el Gobierno municipal no adquiera pisos en el mercado secundario. "Entre los fondos y los vecinos ustedes siempre eligen a los fondos", ha lamentado López, para pasar a criticar el modelo de movilidad porque "está basado en el coche".

"COMPRADO EL DISCURSO NEGACIONISTA DE LA ULTRADERECHA"

"En Madrid hay olas de calor cada vez más frecuentes y más intensas. Hay episodios de lluvias torrenciales, hay deterioro del arbolado urbano y hay aumento de las islas de calor. ¿Y usted, qué hace? Pues coge la motosierra y tala. Se pone a talar hasta el logo del Ayuntamiento", ha unido, después de condenar al PP que "hayan comprado el discurso negacionista de la ultraderecha, ya no hace nada.

Otra de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la limpieza, con un Madrid que está "sucio", a pesar de que los madrileños y madrileñas gasten más, para apostillar que al plan anunciado por el alcalde "se le olvidó algún pequeño detalle, ponerle presupuesto". "Señor Almeida, bájese de los patines de hielo y bájese a los barrios", le ha recomendado.

Enma López también se ha referido a la desigualdad territorial pero no hacen "nada" para conseguir una mayor cohesión territorial "porque siguen sin creer en los distritos y en la desconcentración". Y esto se traduce en que "siguen acumulando retrasos en inversiones de gran calado como, por ejemplo, el Scalextric de Puente de Vallecas".

"¿CÓMO PUEDEN HABLAR DE PLAN DE NATALIDAD SI NO HAY PARA VIVIENDA?"

A lo que ha unido "que se cargan los espacios de igualdad y las casas grandes" y "abren solamente dos escuelas infantiles en una ciudad en la que cada año más de 11.400 niños y niñas se quedan sin plaza en una escuela infantil". "¿Cómo pueden hablar de plan de natalidad si no hay para tener una vivienda y no hay una escuela infantil?", ha espetado a la bancada del PP.

Y en deporte, en el PSOE ven "una apuesta por los grandes eventos pero se olvidan de que el 60% de las instalaciones deportivas de esta ciudad tienen un ITE desfavorable". "Eso sí, a tope de luz y de color para grandes eventos deportivos que cuestan cientos de euros la entrada y que la mayoría de los madrileños, por desgracia, no se va a poder permitir. Pasa lo mismo con la cultura. Cero ambición por la cultura en los barrios", ha continuado.

Para resumir, Enma López ha apuntado que "un buen presupuesto no solamente decide en qué se gasta, decide qué modelo de ciudad tiene pero el PP no tiene un modelo de ciudad propio porque su modelo de ciudad es única y exclusivamente el de los poderosos. Es un presupuesto donde de nuevo bajan el IBI, beneficiando más a quien más tiene".

La edil ha indicado que "este es un presupuesto enorme pero que debería serlo más, 850 millones de euros más, si Almeida se atreviera a ir a la Puerta del Sol a llamar a la puerta y a reivindicar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la que tanto miedo tiene, la deuda que tiene cada año con los madrileños y madrileñas". "Deberíamos estar ante un presupuesto que mira al futuro pero nos encontramos un fin de ciclo", ha cerrado Enma López.