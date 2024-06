PSOE afea a Comunidad que quieran "deshacerse" de menores extranjeros ubicándolos en un "gran contenedor" en Fuenlabrada

Dávila denuncia la actitud "discrimatoria" y "ultra" del alcalde y cree que su rechazo va a empezar a verse como "puro racismo"



MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Silvia Monterrubio ha afeado a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que quiera "deshacerse" de los menores extranjeros no acompañados ubicándolos en La Cantueña de Fuenlabrada, que ha tildado de "gran contenedor".

Así lo ha sostenido durante la sesión de control del Pleno de la Cámara regional, donde ha incidido en que se trata de un espacio "que fue cedido para un fin determinado" que "no era este" y, por ello, el Consistorio está "en su derecho de reclamarlo para el bien de la ciudad".

Monterrubio ha afeado al Gobierno regional su "absoluta falta de lealtad institucional" y se ha preguntado "dónde está el reparto solidario" y "dónde están las reuniones con los ayuntamientos para saber cuántos menores van a ir a integrarse a Boadilla, Majadahonda o Las Rozas (municipios gobernados por el PP)".

La parlamentaria socialista ha defendido que Fuenlabrada, con su alcalde, Javier Ayala, a la cabeza, es un municipio "integrador y solidario", que se ha ofrecido "en diferentes ocasiones a acoger más menores que el resto de municipios de la región".

"Por mucho que usted se empeñe el problema no está en los menores, el problema está en sus formas y sobre todo en su modelo. Un modelo que va en contra de todas las recomendaciones de los organismos internacionales, un modelo que no favorece la integración de los menores, un modelo que no garantiza sus derechos. Por supuesto ante esto también nos rebelamos", ha remarcado.

La diputada del PSOE ha indicado que el centro donde los quieren ubicar está "en mitad de un megapolígono industrial al otro lado de la carretera de Toledo y en un espacio que es prácticamente la nada, donde no hay transporte público y para que los chavales puedan llegar a un centro educativo, sanitario o cultural de Fuenlabrada van a tener que caminar durante más de 5 kilómetros".

"Todo esto a ustedes les da igual, porque ustedes simplemente quieren deshacerse de esos menores en un gran contenedor que por mucho que les moleste la expresión, es lo que ustedes están planteando con el macrocentro de Fuenlabrada", ha lanzado, al tiempo que les ha pedido que "no mientan y no enfanguen".

ESTÁN "AL BORDE DEL COLAPSO"

Por su parte, al tomar la palabra, Dávila ha recordado que "más de 1.100 menores no acompañados han llegado a Madrid en apenas seis meses" y ha criticado que, "frente a este drama", los socialistas hayan vuelto "a evidenciar su boicot, su discriminación y su falta de humanidad".

"Les están negando una atención que necesitan a esos menores buscando excusas administrativas absolutamente falsas. Han hecho suyo el rechazo del alcalde de Fuenlabrada a estos niños, un rechazo que va a empezar a verse como puro racismo. Señoría, necesitamos ese recurso porque la realidad es que las comunidades autónomas, también las de su partido, llevamos un año reclamando al Gobierno recursos, información, coordinación, información, planificación y también financiación", ha subrayado.

La consejera ha hecho hincapié en que el sistema de protección de menores está "al borde del colapso" y ha censurado a los socialistas que no estén "a la altura de esta crisis migratoria, ni de lo que necesita España ni los españoles" así como que tampoco estén "haciendo nada mientras miles de personas mueren en el mar".

"Bueno, sí, algo están haciendo. Están hacinando a inmigrantes en carpas de 1.200 personas, dejándoles entre basura en Barajas, mezclando menores con mayores de edad, y están vulnerando los derechos humanos, como anunció ayer la Fiscalía", ha lanzado, al tiempo que les ha pedido que reprueben "la conducta del alcalde de Fuenlabrada" que ha tachado de "discriminatoria" y "ultra".