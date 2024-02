PSOE afea la "opacidad" en la contratación de la Comunidad y Albert defiende su "transparencia" y les reta a denunciarlo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Daniel Rubio ha criticado que al Gobierno de la Comunidad le guste "moverse en un terreno abonado a la opacidad, abonado al nepotismo" y "abonado a la arbitrariedad" mientras que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha defendido que todos los procesos de contratación se llevan a cabo "con total transparencia" y le ha instado a acudir a la Justicia si tienen dudas.

"Ese es el terreno en el que les gusta a ustedes moverse, no solo en materia de contratación sino en materia de personas y es por eso no quieren que se sepa lo que ocurre en las residencias", ha criticado el socialista durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Así, ha deslizado que intentan que la ley no "estropee un buen negocio" y que esta no les "enemiste" con amigos y familiares por lo que intentan "neutralizar" la transparencia y los órganos de fiscalización.

En este sentido, ha afeado que se carguen "el Consejo de Transparencia" para "no dar las actas de la Policía de las residencias" así como la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Cámara regional para "intentar amordazar a los representantes del pueblo".

Ante esto, Albert ha hecho hincapié en que los procesos de contratación tienen "una reglamentación extremadamente formal y rígida y hay numerosas instancias que lo que se encargan es de que se cumpla toda esa normativa". Así, ha incidido en que si piensa que los funcionarios "están prevaricando" acudan al lugar que corresponde con pruebas y si, "como siempre", les archivan la causa pidan "públicamente disculpas".

En cuanto a la Comisión de Vigilancia de la Contratación, Albert ha señalado que esta tiene "un cometido muy concreto que es vigilar la técnica jurídica de estas contrataciones" pero lo que no puede ser es que quieran asumir las competencias de otras comisiones y que no las trate el sector especializado.

"De todas formas, si tan interesados están en esta comisión, propónganla en el Congreso o en el Senado. Voy a estar muy atenta igual que voy a estar atenta a ver cuándo contesta ya por una vez (Pedro) Sánchez sobre el control de transparencia que le han pedido el 24 de enero sobre con quién pasa las vacaciones y cuánto costó esas vacaciones en verano", ha lanzado.