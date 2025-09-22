El PSOE alerta del rechazo de 58.925 becas comedor y la Comunidad recalca que se conceden a los que cumplen requisitos

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Asamblea de Madrid ha alertado del rechazo de más de un tercio de becas, en concreto 58.925 becas comedor, mientras que desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han recalcado que se conceden todas las solicitudes a los que cumplen los requisitos establecidos en las convocatorias.

Ha sido la diputada socialista Lorena Morales la que ha alertado sobre este dato tras pedir la información a través de preguntas parlamentarias, según ha avanzado 'Cadena SER' y ha confirmado Europa Press. Para la parlamentaria, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha negado "un plato de comida" a uno de cada tres niños en la región.

"Ayuso tiene 140.000 niños en pobreza severa, pero sólo sacó 103.000 becas de comedor escolar. Madrid es rica solo para unos pocos, los suyos. Porque mientras el presupuesto para becas comedor no ha subido ni un euro, para este año, el de la empresa que gestiona esas becas, lo ha hecho un 17%", ha censurado.

Asimismo, Morales ha cargado contra el Ejecutivo autonómico por "tumbar una y otra vez" la propuesta del PSOE de comedor gratuito para todas las familias que ingresen hasta 35.000 euros al año, una iniciativa que "busca mejorar ese umbral para quienes son más vulnerables, como las numerosas, monoparentales y las que tienen algún miembro con discapacidad".

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que lidera Emilio Viciana, han subrayado a Europa Press que las becas comedor "se conceden a todas las solicitudes sin excepción que cumplen los requisitos establecidos en las respectivas convocatorias de estas ayudas, y la inmensa mayoría de las que resultan excluidas lo son por superar el límite de renta o no acreditar los ingresos familiares".

Asimismo, han recordado que actualmente está abierto el plazo para presentar recursos a la resolución de la primera convocatoria de este curso 2025/26, que comenzó el pasado 5 de septiembre y se prolongará hasta el próximo 6 de octubre, ambos inclusive.

Las personas que presenten este recurso también pueden participar si lo desean en la segunda convocatoria de las becas comedor para este curso, que se abrirá en las próximas semanas para que todos los menores de la región que se encuentren en situación económica o social desfavorable puedan acceder al comedor escolar.

Estará abierta tanto a los alumnos que se hayan incorporado al sistema educativo madrileño tras el comienzo de las clases como a las familias que han sido excluidas ahora por distintas circunstancias, como errores cometidos al rellenar la solicitud, falta de documentación o entrega de la misma fuera de los plazos establecidos. Los beneficiarios de este segundo procedimiento recibirán la cuantía de la beca concedida con efectos retroactivos al inicio del curso.

En la primera convocatoria de este año, la de septiembre, hay 119.000 beneficiarios, 16.000 más que el curso pasado en septiembre (103.000). El número definitivo de beneficiarios se conocerá cuando termine la segunda convocatoria; el año pasado fueron 127.000.