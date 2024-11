El PSOE alía Madrid con Málaga en un frente común para acabar con la "especulación" y atajar pisos turísticos ilegales

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales socialistas de Madrid y Málaga se han aliado haciendo un frente común contra "el urbanismo a la carta" y por la vivienda para atajar la "incompetencia" de los gobiernos 'populares', que lo que hacen es "poner alfombra roja a la especulación" y limitarse a pura "cosmética" a la hora de poner freno a la vivienda de uso turístico (VUT) ilegal.

Son cinco los puntos que dan forma a la alianza por el derecho a la vivienda firmada entre la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y su homólogo en Málaga Daniel Pérez Morales. Arranca con la reclamación para declarar las dos ciudades como zona de mercado residencial tensionado.

El segundo compromiso fija la garantía de la calificación de vivienda con protección pública (VPO) de forma permanente iniciando los cambios normativos necesarios para ello, de forma que las VPO no puedan descalificarse. "Que no se pueda especular con la vivienda de protección oficial", ha resumido Maroto.

La tercera clave de la alianza pasa por impulsar la construcción de un parque público de vivienda en alquiler con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento del parque inmobiliario, para lo que sería necesario la calificación del suelo municipal destinado a uso residencial como suelo de dominio público con el fin de dificultar futuras enajenaciones, además de traspasar la titularidad fiduciaria del suelo municipal de uso residencial a las empresas municipales de vivienda.

También promover de manera directa o indirecta los suelos municipales mediante la colaboración con el sector privado a través de la fórmula del derecho superficiario y aprobar un plan de inversiones plurianuales destinado a implementar los programas de vivienda a precio asequible cubriendo la demanda de solicitudes actual.

En este punto, Reyes Maroto ha indicado que el parque madrileño público "apenas alcanza las 8.650 viviendas para un total de demandantes de 45.000".

El cuarto punto del acuerdo Madrid-Málaga supone incluir en las ordenanzas fiscales un recargo en el IBI a los tenedores de vivienda vacía de forma permanente durante más de dos años y que cumplan con los requisitos de la Ley de Vivienda estatal.

El último apartado del acuerdo se centra en la regulación de las VUT con la clausura de todas las ilegales, un plan de choque que refuerce la labor de control, inspección y clausura con más inspectores y sanciones a los infractores, además de prohibir el cambio de uso en cualquier edificio residencial con destino hospedaje.

"No sólo desplaza a los vecinos de toda la vida de sus barrios sino que también está suponiendo un lastre para el propio modelo turístico sostenible, por eso no podemos quedarnos en meros anuncios, no podemos quedarnos en cosmética a la hora de abordar este problema", ha instado Maroto, que ha subrayado que la ciudad "no se puede permitir tener 14.000 viviendas ilegales".

"INCOMPETENCIA DEL PP" QUE FAVORECE LA "ESPECULACIÓN"

Maroto ha explicado a la prensa que la alianza firmada busca "hacer frente a la incompetencia de dos gobiernos municipales del PP, el de Málaga y el de Madrid, que lo que están favoreciendo con sus políticas o con su inacción es que la vivienda se haya convertido en un bien de lujo para los vecinos y vecinas favoreciendo la especulación".

Después de calificar de "insumisos" a los gobiernos regionales de Madrid y Andalucía por no aplicar la Ley de Vivienda, Maroto ha acusado al PP de "ponerse del lado de aquellos que están haciendo negocio con la vivienda", ante lo que el PSOE dice "basta" y más si te tienen en cuenta datos como que "el incremento de precios en la ciudad de Madrid, con datos de octubre, se acerca al 19% y en los alquileres al 16%".

COMPETICIÓN ENTRE AYUSO Y MORENO BONILLA PARA "ECHAR A FEIJÓO"

El portavoz socialista en Málaga, Daniel Pérez Morales, ha insistido en que la ciudad andaluza y Madrid "tienen que ser declaradas tensionadas en materia de vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compra porque es imposible comprar o alquilar de una forma asequible ya sea en Málaga o en Madrid".

"Y ante esta situación hay también responsables responsables políticos. Coincide también que aquí, en la Comunidad de Madrid, hay un gobierno del Partido Popular, de la señora Ayuso, que prácticamente lo que hace siempre es despreciar a toda la ciudadanía. Pero también en Andalucía hay un presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla, que está copiando permanentemente a Isabel Díaz Ayuso", ha cargado.

Tanto Moreno Bonilla como Ayuso "están en una competición permanente de a ver quién llega antes, a ver si alguno de los dos es capaz de echar antes a Alberto Núñez Feijóo de la presidencia del Partido Popular". Unido a que las dos ciudades tienen alcaldes 'populares', José Luis Martínez-Almeida y Francisco de la Torre, "que se miran uno al otro y se quieren comparar con las mismas políticas a nivel urbanístico y en materia de vivienda".

Comparten ambos la facilitación de "la especulación". Así, en Málaga, a día de hoy "hay 34.000 demandantes de una vivienda de protección oficial con una población de 590.000 habitantes y en una situación inusual, completamente desproporcionada, la ciudad de Málaga tiene registradas legalmente 13.000 viviendas de uso turístico".

MÁS VIVIENDAS TURÍSTICAS EN MÁLAGA QUE EN MADRID O BARCELONA

"Es una situación insostenible. Las viviendas turísticas registradas son más que Madrid, que en Barcelona, que en Zaragoza, que en Sevilla, que en Valencia, ciudades que tienen más población que Málaga", ha asegurado el portavoz socialista.

Y se ha llegado a esa situación porque el alcalde "le ha puesto alfombra roja a la especulación. Ha sido capaz de enseñarle la puerta de la ciudad a todos aquellos especuladores, fondos de inversión que querían hacer negocios que miran a Málaga con ojos de codicia".

Pérez Morales ha instado a aplicar una moratoria en las VUT poniendo como ejemplo la actuación de Jaume Collboni en Barcelona, quien "ha demostrado valentía para decir que hay que eliminar viviendas de uso turístico".