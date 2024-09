El PSOE avala la operación Campamento porque la oportunidad "era ahora o nunca"

Admite que hoy lo hubieran "hecho diferente" pero la oportunidad "era ahora o no hacerlo nunca"



MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha explicado su voto a favor de la operación Campamento --ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Más Madrid-- porque la oportunidad "era ahora o nunca".

"Hoy es un día muy importante para Madrid al darse cumplimiento a una de las promesas que hizo el presidente, Pedro Sánchez, desbloquear esta operación, que llevaba encallada 30 años", ha comenzado desde el Pleno de Cibeles.

Giraldo ha remarcado que "se invierten recursos públicos como nunca". "SEPES ha invertido más de 300 millones en hacerse con todos los suelos y va a invertir más de mil en desarrollar toda la operación", ha indicado, después de apuntar a las "10.700 viviendas que se van a poner a disposición, además de equipamientos y dotaciones en casi un 30% del suelo, junto a zonas verdes".

El edil ha puesto el foco en que "el compromiso de SEPES es que toda esta vivienda se pueda disponer a precio asequible". "Si el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad siguen cumpliendo con los plazos, podemos hablar de que las obras podrían estar empezando para finales de 2025 o a principios de 2026", ha señalado.

MÁS MADRID

Ante el 'no' de Más Madrid, Giraldo ha reconocido que hoy lo hubieran "hecho diferente". "Hoy el planteamiento hubiera sido distinto, efectivamente, pero este planteamiento se aprobó en el año 2009. La oportunidad era ahora o no hacerlo nunca".

Coincide con los de Rita Maestre que la vivienda protegida debería serlo para siempre y está "convencido además de que el Ministerio está trabajando en ello" mientras que "las leyes de la Comunidad Maríz obviamente están trabajando en que la vivienda protegida se puede desproteger en un determinado plazo".

En todo caso, el socialista ha subrayadi que "esto no es una promotora que se va a enriquecer con suelos, con venta de suelos públicos". "No es, por ejemplo, lo que ocurrió con el estadio de La Peineta o la operación de Madrid-Nuevo Norte ,con grandes incrementos de aprovechamiento. ¿Eso no era un pelotazo y esto sí que lo es? ¿O el Mahou-Calderón?, ha preguntado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

El socialista ha abogado por "ser un poco pragmáticos". "¿Hay problemas en alquiler en Madrid? Sí, ojalá fueran más de 1.100 viviendas, pero hay muchas que van protegidas y muchas en alquiler. Si el Partido Popular también aplicara la ley de vivienda, pues no estaríamos en este problema", ha continuado.