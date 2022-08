El PSOE carga contra Almeida por sacar las ayudas a autónomos casi 6 meses después y en pleno agosto

"No sabemos si quieren sacar las ayudas o esconderlas", señala Enma López

La portavoz socialista de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha cargado contra el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por sacar las ayudas a autónomos casi seis meses después y en pleno agosto.

"No sabemos si quieren sacar las ayudas o esconderlas", ha cuestionado Enma López en declaraciones a Europa Press. El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) publica este martes el decreto por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas a autónomos en el marco del Plan Relanza II.

"Para mitigar los efectos de la crisis en la pérdida del empleo autónomo, el Ayuntamiento de Madrid concedió durante 2021 ayudas a autónomos en el marco del Plan Relanza por importe de 3 millones de euros. A la vista de que la crisis no sólo no ha cesado sino que se ha endurecido, se considera necesario ampliar el Plan Relanza con una segunda edición de las ayudas a autónomos", recoge el decreto.

La ayuda consistirá en una subvención por importe de 3.000 euros por solicitante, a fondo perdido. Las ayudas proceden de una enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista a los presupuestos de 2022.

"El Gobierno de Almeida saca tarde y mal las ayudas a los autónomos que consiguió el PSOE en los presupuestos de 2022. Son 5 millones que han tardado casi seis meses en sacar la convocatoria y cuando sale es en agosto. No sabemos si quieren sacar las ayudas o esconderlas", ha declarado Enma López.

La concejala socialista ha insistido en que "estas ayudas no se pueden sacar en agosto porque los autónomos y autónomas de Madrid también tienen derecho a vacaciones. No puede ser que se saquen las convocatorias cuando la gente no está en Madrid, por mucho que alarguen el plazo hasta el 15 de septiembre".

"Vuelven a cometer los mismos errores dejando claro que no saben gestionar y que el último interés que tienen es ayudar a la ciudadanía", ha criticado Enma López. El PSOE ha recordado que la primera edición de estas ayudas, entonces de 3 millones de euros, "tuvieron que externalizarla a las asociaciones de autónomos y se dieron a finales de diciembre". Muchas transferencias llegaron ya en 2022, han apostillado los socialistas.