El PSOE celebra los avances en el plan de recuperación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid ha celebrado el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el traspaso de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel al Ministerio de Vivienda y su gestión por parte de la entidad pública estatal de suelo (SEPES).

Para el responsable de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, Antonio Giraldo, "esta decisión permite desbloquear definitivamente un proyecto largamente demandado por los vecinos de Carabanchel y Latina, y avanzar en la creación de vivienda asequible, equipamientos públicos, zonas verdes y un espacio para la memoria democrática por lo que significó la antigua cárcel de Carabanchel para esta ciudad".

Con el acuerdo, los socialistas defienden que el Ministerio de Vivienda retoma su papel activo como garante de que "el derecho a una vivienda digna y entre los aspectos más relevantes del convenio destacan las más de 500 viviendas asequibles manteniendo la titularidad pública del suelo".

Tal y como han recogido en un comunicado, también se prevé el incremento del 65% del espacio reservado a equipamientos públicos y zonas verdes, pasando de 38.000 metros cuadrados (PGOUM 1997) a 59.000 metros cuadrados. De igual modo, se reservan 40.000 metros cuadrados para la construcción de un hospital de referencia para los distritos de Carabanchel y Latina.

Y habrá 2.000 metros cuadrados destinados a un equipamiento municipal, como podría ser una escuela infantil, centro de mayores o biblioteca, así como un espacio dedicado a la Memoria Democrática, que incluirá un monumento, un centro de interpretación o de museo y la denominación simbólica de calles y plazas del ámbito.

Asimismo, cerca de 20.000 metros cuadrados se destinarán a dependencias de la Administración Penitenciaria -la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la SEIP-, si bien las parcelas inicialmente previstas para una escuela de estudios penitenciarios serán devueltas al Ayuntamiento como suelo dotacional.

El nuevo plan urbanístico incorpora mejoras sustanciales impulsadas tras años de reivindicación vecinal y contempla una superficie total de más de 172.000 metros cuadrados: Desaparición del trazado de la autopista urbana que pretendía atravesar el Parque Eugenia de Montijo, sustituida por una vía verde peatonal y arbolada. Musealización y señalización de la canalización romana existente bajo el terreno.

También contempla la recuperación del entorno de la Ermita de Santa María la Antigua, Bien de Interés Cultural (BIC), que será conectada peatonalmente con la nueva zona verde y la Cañada o Vereda de Aluche, con una plaza ajardinada y acabados de calidad. Y la creación de un gran espacio público con zonas estanciales, mobiliario urbano, accesibilidad universal y pavimentos de alta calidad.

La parcela destinada a vivienda pública dentro del ámbito BIC corresponderá al Ayuntamiento de Madrid. Además, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha reafirmado su compromiso de construir un memorial-museo en el lugar, con un presupuesto reservado de hasta 300.000 euros.

El Grupo Municipal Socialista ha hecho hincapié en que "este proyecto nació del consenso institucional y de la lucha vecinal por recuperar un espacio emblemático marcado por la historia de la represión y la defensa de las libertades democráticas".

Así, inciden en que seguirán trabajando para que el Ayuntamiento cumpla "con los compromisos adquiridos, acelere la ejecución del plan para desarrollar equipamientos y dotaciones públicas y garantice que la nueva ordenación beneficie realmente a los vecinos y vecinas de Carabanchel y Latina".