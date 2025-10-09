El PSOE censura que se "limite" a los colegios a enseñar con digitalización y la Comunidad defiende la regulación

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha censurado que se "limite" la capacidad los centros educativos de establecer sus mecanismos de enseñanza, como el uso de la digitalización, mientras que la Comunidad de Madrid ha defendido la regulación de eliminar el uso individual de los dispositivos digitales en Educación Infantil y Primaria.

Ha sido el diputado socialista Esteban Álvarez el que ha criticado esta situación este jueves en el Pleno de la Asamblea, donde ha asegurado que "se está vulnerando la autonomía de los centros" y ha puesto de ejemplo que países de la Unión Europea, Estados Unidos y China "van a introducir la Inteligencia Artificial (IA) a partir de los seis años".

Álvarez ha cargado contra el Gobierno autonómico porque "está haciendo lo contrario de lo que establecen todos los países ahora" y ha destacado que "Singapur, Corea del Sur y Estonia cuentan con proyectos en alfabetización digital muy avanzado".

"Eso no es respetar la autonomía pedagógica de los centros", ha insistido el parlamentario del PSOE, quien también ha señalado que el Ejecutivo regional "no puede prohibir actividades en los centros educativos sobre Palestina" porque "no es su competencia".

En su turno de respuesta, Viciana ha tildado de "absurdo" que el PSOE se oponga a una regulación de dispositivos digitales que es "un clamor por el simple hecho de que la haga el Partido Popular". Ha destacado que Madrid está siendo "pionera" en esta cuestión y que "dentro de poco les seguirán todas las comunidades autónomas y otros países europeos".

"Me pone usted el ejemplo de China, que es una dictadura donde los niños van a empezar a estudiar inteligente artificial desde pequeñitos y donde no respetan a las familias ni a los alumnos. Me pone usted el ejemplo de Corea del Sur. Yo estuve hace unos meses y vi un altísimo índice de suicidios y una gran preocupación. Nosotros vamos en la dirección correcta. Ustedes deberían rectificar y ponerse del lado de las familias y de los alumnos", ha reclamado.

Asimismo, Viciana ha recordado que la normativa dice que los centros deben permanecer neutrales, al igual que los profesores y ha subrayado en que la Consejería de Educación "no ha prohibido ningún tipo de actividad relacionada con Palestina".