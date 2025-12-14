El PSOE cifra en un "anecdótico 0,3%" las penalizaciones a las concesionarias de limpieza por incumplimientos

Archivo - Contenedor de basura de envases - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha cifrado en un "anecdótico 0,3%", unos 2,3 millones de euros, las penalizaciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid a las empresas concesionarias de la limpieza por incumplimientos contractuales.

La concejala socialista Emilia Martínez ha lamentado en la última comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad el "fracaso" de la gestión 'popular' porque "la ciudad está sucia y además el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo reconoce".

Martínez ha incidido en que "lo estipulado en los contratos no se cumple", unido a que "la ciudad se limpia de una manera muy desigual, con datos oficiales que son incontestables: el 2% de Villa de Vallecas tiene nivel 1 de limpieza, Villaverde no llega al 3% pero, en comparación, Retiro y Chamberí alcanzan el 30% o más".

Y además "el reparto de los niveles de limpieza tampoco coincide con el volumen de residuos que se genera en cada uno de los distritos", lo que le ha llevado a reivindicar "condiciones de igualdad para todos los madrileños, vivan donde vivan".

El PSOE ha argumentado que, con una homogeneidad en los parámetros, "Madrid estaría mucho más limpio y no se batirían récords de incidencias porque en noviembre de este mismo año se han dado 120.000 avisos".

Martínez ha reconocido que se ha hecho una "inversión fortísima, que estos contratos van a representar más de 1.600 millones, de los que por ahora se llevan algo más de 800, pero las penalidades por incumplimiento representan escasamente el 0,3% de esta cantidad, unos 2,3 millones". Esto hace que "el nivel de penalización es puramente anecdótico" y a las empresas "les sale mucho mejor incumplir que cumplir con los contratos".

Carabante ha coincidido con ella en que la inversión es "fortísima" porque desde el Ayuntamiento de Madrid se están poniendo todos los recursos disponibles. Y en cuanto a causas que pueden explicar la situación, el delegado ha querido aclarar en primer lugar que él no considera que haya un deterioro de la limpieza de la ciudad y prueba de ello es que entre los años 2015 y 2019, durante el mandato de Manuela Carmena, la falta de limpieza era "el principal problema de los madrileños, cuando hoy es el cuarto".

"No digo que tengamos que estar satisfechos con que sea el cuarto, tenemos que ir más allá, pero hoy dedicamos 195 millones de euros más a todas esas tareas, esa inversión fortísima", ha trasladado.