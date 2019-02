El PSOE de Coslada respalda a su alcalde y denuncia "indefensión" tras la acusación fiscal en 'caso Calvario'

Publicado 18/02/2019 15:56:31 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Coslada ha mostrado hoy su apoyo al alcalde y candidato a la Alcaldía de esta localidad, Ángel Viveros, tras hacerse público la solicitud de la Fiscalía de tres años de prisión por el caso 'Calvario', denunciando que está sufriendo "una situación de indefensión".

En su escrito de acusación, el fiscal solicita la apertura de juicio oral. La petición se realiza después de que la juez concluyera la instrucción y diera traslado a las partes para pronunciarse sobre el futuro del procedimiento abreviado.

Los hechos que se investigan tienen su origen en "la concesión" en 2010 de una licencia de construcción de un centro comercial sobre los yacimientos prehistóricos de la zona conocida como 'El Calvario', con restos del paleolítico y neolítico.

A los socialistas les sorprende que la petición de la Fiscalía haya salido a la luz, a pesar de que al alcalde no se le habría notificado el escrito fechado el pasado 17 de diciembre.

"Toda esta situación tiene un tufo electoralista. Creemos que esta situación es más política que jurídica. En la vida no existen las casualidades, y en política menos. Causalidad de los tiempos en los que se ha pronunciado, a 3 meses de las elecciones municipales, y también de la forma en la que lo está haciendo, a través de los medios de comunicación", han señalado.

Según el PSOE, el momento procesal en el que se encuentra Ángel Viveros no ha cambiado y sigue en diligencias previas. "Sigue siendo investigado, no procesado, y aún no se ha abierto juicio oral, ni esperamos que se abra porque confiamos en la Justicia y en la inocencia de nuestro Alcalde", ha dicho.

La juez tiene pendiente resolver el recurso de reforma que plantearon en septiembre ante su decisión de seguir con el proceso tras la conclusión de la causa. Cuando lo haga, está planteado ya por adelantado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

"Lo que está claro es que los procesos penales son largos, pero suelen acabar bien para la gente inocente. Estamos totalmente convencidos de que nuestro alcalde y candidato lo es, así como todos y cada uno de los miembros de aquella Junta de Gobierno Local", han señalado.

"El otorgamiento de licencias se hace y si se hizo de manera legal, en un órgano colegiado como es la Junta de Gobierno, donde, siguiendo todos informes favorables de los técnicos, 9 miembros (de diferentes partidos políticos) votaron favorablemente, como no podía ser de otra manera. Lo contrarío sí hubiera sido prevaricar. Y ahora solo 2 de los nueve miembros están imputados, cuando todos votaron lo mismo. Si Ángel Viveros no fuera candidato socialista a la alcaldía de Coslada, estamos convencidos de que no estaría investigado", han agregado.

Además, según el PSOE, el convenio inicial con El Corte Inglés (ECI), para la venta de la parcela a cambio de una obra futura, se aprobó con el anterior Alcalde, Raúl López, del PP, en 2006, ni siquiera Ángel Viveros era concejal. Entra a gobernar como alcalde en 2007.

En la Junta de Gobierno por la que se le acusa en 2010, lo que se aprueba, una vez que el ECI está ejecutando ya la permuta, es la licencia que solicita ECI para el vacío y movimiento de tierra donde pretende construir su edificio.

"Ángel Viveros es una persona honrada y es totalmente injusto lo que se está haciendo con él y su imagen. Por eso reiteramos el apoyo del PSOE hacia él y su candidatura", han apostillado.