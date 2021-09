PSOE-M crea una ponencia sobre armonización fiscal, que no supondrá "ni subir impuestos ni uno propio a Madrid"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha afirmado este viernes que el partido socialista en la región ha creado una ponencia sobre la armonización fiscal que, a su juicio, no supondría ni subir impuestos ni crear un impuesto propio para la Comunidad.

En una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, ha apostado por una carga fiscal progresiva, que afecte más a las clases altas. "En la Comunidad e Madrid hay impuestos que no se recaudan y eso no se invierte en la clase trabajadora. Lo que lo sufren son las clases medias y trabajadoras en una precaria sanidad y educación, que no cuentan con inversión suficiente", ha esgrimido.

Jalloul ha insistido que la armonización no supone subir impuestos, sino que la recaudación de tributos "sean igual en todos los sitios, paritarios en todas las comunidades".

Así, ha criticado que las grandes fortunas vengan a Madrid para no pagar impuestos, por lo que apuesta por cambiar el sistema para "invertir ese dinero que se deja de cobrar en sanidad y educación, porque si no el Estado de Bienestar no se puede sostener". "Esto no afecta a las clases medias y bajas, que no las gravamos. Eso es importante que los ciudadanos lo sepan", ha apostillado.

La diputada socialista ha reconocido que en el partido atraviesa en Madrid "un momento difícil, con procesos orgánicos". "Yo estoy contenta, hago tour por muchos municipios, estoy aprendiendo muchísimo y vemos de primera mano lo que necesita la gente de verdad. Es el termómetro social que te permite ver lo que necesita la gente. Me gusta bastante sentarse con los vecinos. Hemos hablado con los médicos de los centros de salud, profesores, etcétera", ha señalado sobre su trabajo.

Sobre la salida de Pepu Hernández de la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, la política madrileña ha respondido que los cambios "son oportunidades". "Pepu ha tenido su momento y le estamos agradecidos. Ahora toca otra cosa. Me he reunido con Mar Espinar varias veces ya, está haciendo un gran trabajo. Ahora tenemos una coordinación muy firme entre el Grupo Parlamentario y Municipal. Tenemos que ser positivos y las cosas pasan porque tienen que pasar. En la vida hay que pararse a pensar", ha apostillado.

Jalloul también ha tenido buenas palabras para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera su "gran referente para ser de este partido". "Mi principal motivación es que creo firmemente en su proyecto. Ha traído cosas buenas a España, como los fondos europeos y el escudo social. Mi admiración máxima", ha subrayado.



LLEGAR A CONSENSOS EN POLÍTICA

En otro orden de cosas, la portavoz parlamentaria socialista ha confirmado que acudirá a la reunión propuesta por Más Madrid contra los crímenes de odio, pero le gustaría que también acudiera el PP, que ha rechazado asistir, e incluso Vox, que no fue invitado.

"En política tenemos que llegar a ciertos consensos y libertades. No sé por qué no vienen pero deberíamos estar todos sentados. Yo dije que Vox tiene que moderar el tono. Tenemos que tener cuidado y llegar a un consenso", ha señalado sobre un tema, los delitos de odio, que la política señala que están aumentando en Madrid y los colectivos afectados están más inseguros que antes.

Respecto la reunión mantenida hace unos días con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Hana Jalloul ha señalado que su posición es "tender la mano, ser leal con firmeza" en la oposición. "La reunión fue afable y formulamos muchas preguntas y nos respondieron a casi todo", ha apuntado.

"Es un buen arranque, lo importe es que los ciudadanos vean que llegamos a consenso. Parece que el día los políticos nos tenemos que tirar los trastos a la cabeza y no tiene por qué siempre así. En la vida la educación siempre es un valor. Nosotros hacemos una oposición firme, en municipios, denunciando situaciones como las de los vecinos de San Fernando (afectados por las obras de la línea 7 de Metro). Eso no significa que deba haber mucha crispación. Lo bueno en política es poder llegar a acuerdos", considera.

LUZ, INMIGRACIÓN Y MOVILIDAD

Jalloul también ha tratado otros temas de actualidad, como la inmigración. A su juicio, tenemos que hacer mucha pedagogía en los colegios, y políticas inclusivas. "Madrid es una ciudad muy diversa. Hacer políticas como las de Vox en la campaña relacionando 'menas' con delincuencia en nefasto. Hay que trabajar más con estos niños, abrir más plazas en centros, trabajar para orientarles en el ámbito laboral, quitarles el estigma y hablar de la riqueza de las migraciones", ha esgrimido.

Respecto a la escalonada subida del precio de la factura de la energía eléctrica en España, la parlamentaria regional admite que es un problema que "les preocupa muchísimo porque les preocupan las familias vulnerables". "Depende del precio del gas, de distintas medidas de la Unión Europea pero el Gobierno ha bajado el IVA, ha suspendido el cobro de un impuesto y ha está trabajando en proyectos de ley que favorecerá que la factura se rebaje un 15%. Es decir, que el Gobierno ya está en ello y esperamos que la factura se vaya reduciendo", ha dicho.

Por último, preguntado por la nueva ordenanza sobre movilidad redactada por el equipo de Gobierno de la capital, considera que "no es positiva porque van a entrar muchos más coches" en la ciudad. Y ha dicho que le gustaría sentarse con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para tratar este y otros asuntos que afectan a Madrid. "La relación tiene que ser cordial con todo el mundo", ha finalizado.