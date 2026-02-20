PSOE cree que la crisis de Vox en Ayuntamiento se debe a "rencillas internas" que tienen que "resolver" entre ellos

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha enmarcado la situación que atraviesa Vox en el Consistorio en "rencillas internas" de la "ultraderecha" y que, en todo caso, la crisis debe "resolverse" entre ellos.

"Son rencillas internas, en este caso de la ultraderecha, que tienen que resolver entre ellos. Yo no lo voy a valorar porque es algo que no preocupa a los madrileños y madrileñas", ha señalado Maroto en declaraciones tras el minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles.

En relación con la posible creación de un grupo mixto, la socialista ha asegurado que "no cabe", dado que, según ha recordado, una sentencia consideró irregular esta fórmula en el anterior mandato. De este modo, ha apuntado que si finalmente prospera el expediente abierto a Javier Ortega Smith y se produce su expulsión, pasaría a ser concejal no adscrito.

Más allá del conflicto interno en Vox en Madrid, Maroto ha advertido de que sí le preocupa que el PP esté "negociando gobiernos" con la "ultraderecha" de Santiago Abascal.

En este punto, ha expuesto que el presidente de Argentina, Javier Milei, está "recortando derechos de los trabajadores", mientras que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, "persigue" a personas migrantes.

Con todo, ha confiado en que el PP "reflexione" y no permita que, a su juicio, políticas de la ultraderecha entren en los gobiernos de España y puedan "recortar derechos y libertades".

"Yo creo que lo que más nos preocupa no son estas rencillas internas, sino que las políticas de la ultraderecha de Milei, Trump y de Abascal entren en los gobiernos de nuestro país, que eso realmente va a cambiar para peor la vida de muchos españoles y madrileños", ha concluido.