PSOE critica que la Comunidad no haya informado con antelación a ayuntamientos socialistas para reparto de menús

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha negado que sus ayuntamientos socialistas se hayan negado a repartir los menús para los alumnos con beca de comedor en sus colegios y ha acusado a la Comunidad de Madrid de no haberles informado con la antelación necesaria.

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha lanzado este lunes que hay "ayuntamientos socialistas" que les están llamando para "decir que no se haga en su Ayuntamiento" el reparto de los menús para los alumnos con beca de comedor en los colegios.

Sobre esto, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de Educación del PSOE en la Cámara regional, Marta Bernardo, ha asegurado que "no es verdad" porque los ayuntamientos están ahora mismo ya casi sin recursos por evitar que los niños "coman pizzas".

Ha explicado que en el caso de muchos municipios ocurrió que se avisó a las 7.30 horas de la tarde a la dirección de algunos centros escolares, ni siquiera a la Concejalía algo que no facilitó la reacción a esas horas.

"Me parecen vergonzosas las declaraciones del consejero. Cómo no se van a oponer si no son avisados... si no han hablado con el Ayuntamiento de Leganés que sigue dando comidas a 1.400 familias cuando la Comunidad solo les da comidas para 200 niños", ha sostenido.

Bernardo ha asegurado que en el caso de Leganés mandaron una relación a 20 colegios de los 35 que existen en el municipio y solamente pusieron el punto de recogida en tres de los centros escolares. "Creo que se tendría que ocupar más en por qué ha estado durante estos dos meses dando pizzas y croquetas a los niños", le ha reprochado la diputada socialista.