PSOE critica que EMT reste "300 conductores" en su presupuesto, con madrileños haciendo "contorsionismo" en los buses

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por aporbar los presupuestos de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) que restan "300 conductores" para el año 2026, mientras los madrileños hacen "contorsionismo" para subirse en los autobuses.

"Las cosas inevitablemente van a ir a peor", ha advertido el edil en declaraciones remitidas a los medios, donde ha trasladado que el PSOE ha dado su 'no' a unas cuentas que "van radicalmente en contra de lo que necesitan los madrileños".

"En un Madrid que ve cómo las paradas congregan a decenas de personas desesperadas esperando un autobús, en un Madrid en el que subirse al bus requiere de un ejercicio de contorsionismo porque están saturados, en este Madrid del caos en el transporte público, Almeida presupuesta una EMT con 300 conductores menos que el año pasado", ha reprochado.

Además, Benito ha indicado que la ejecución de las inversiones previstas para este 2025 "no ha alcanzado ni el 46%" mientras cuenta cada día con "200 autobuses menos por falta de conductores", algo que para el edil demuestra que el PP "no sabe gobernar".

"Votamos en contra porque el insuficiente presupuesto destinado hoy al transporte público, Almeida lo puede volver a destinar mañana a financiar el golf. Para este viaje fallido, que no cuenten con el PSOE", ha insistido.

En este sentido, ha explicado su grupo rechaza el presupuesto para 2026 porque "todas las líneas estratégicas de la EMT dan pérdidas", salvo los aparcamientos. Sobre estos equipamientos, el socialista pone el foco en aquellos que su concesión esté próxima a caducar, puesto que, a su juicio, Almeida "los regala" a "empresas privadas", perdiendo así "decenas de millones que podían ir a reforzar nuestro transporte público".