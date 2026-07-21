PSOE critica el plan 'CalorMad' y advierte que los refugios climáticos llegan a "uno por cada 110.000 habitantes"

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Emilia Martínez ha asegurado que el plan municipal 'CalorMad' cuenta con "un refugio climático que cumple las condiciones mínimas por cada 110.000 habitantes", mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha criticado que PSOE centre sus críticas en la capital y no en municipios de la región gobernados por los socialistas.

Durante el Pleno de Cibeles, Martínez ha sostenido que el calor extremo se ha convertido en "uno de los principales riesgos para la salud pública" en la capital y ha advertido de que sus efectos recaen con mayor intensidad sobre las personas con menos recursos para protegerse.

"Hablamos de enfermedad y de muerte, pero también hablamos de desigualdad", ha afirmado la edil socialista, quien ha aludido a la denominada "pobreza energética de verano" para referirse a las dificultades de determinados hogares para mantener una temperatura adecuada durante los episodios de altas temperaturas.

En este sentido, ha reclamado que la adaptación al cambio climático se aborde como una política de salud pública, con especial atención a los barrios con menos arbolado, sombra y espacios accesibles para protegerse del calor.

"NO ES UNA RED REAL"

Martínez ha centrado sus críticas en el inventario municipal de 290 refugios climáticos incluido en CalorMad, al considerar que no garantiza que todos los espacios dispongan de horarios adecuados ni que sean accesibles y gratuitos. "No es una red real, verificable y útil para la ciudadanía", ha aseverado la representante socialista.

Según ha expuesto, solo 31 cumplen las condiciones mínimas para ser considerados refugios climáticos, lo que equivaldría a uno por cada 110.000 habitantes.

La edil también ha criticado que el plan municipal remita a los ciudadanos a localizar por sí mismos los espacios disponibles cerca de su domicilio. "Una señora que tiene 80 años que no tiene aire acondicionado en su casa, lo que tiene que hacer es averiguar por sí misma qué refugios tiene cerca de su casa", ha expuesto.

Por ello, ha preguntado al Gobierno municipal si cuenta con una evaluación objetiva de las medidas aplicadas hasta ahora, si está actuando de forma prioritaria en los barrios más vulnerables y si existe una estrategia coordinada con Madrid Salud y la Comunidad de Madrid.

CARABANTE DEFIENDE 'CALORMAD'

Por su parte, Carabante ha ironizado sobre "el extraño fenómeno climatológico" por el que, según ha indicado, las olas de calor parecerían producirse únicamente en Madrid y no en localidades como San Fernando de Henares, Parla, Alcorcón o Coslada.

"¿Por qué en San Fernando de Henares, en Parla, en Alcorcón o en Coslada, donde no hay ningún refugio, amparo, resguardo, oasis o cobijo climático, no hace calor?", ha preguntado Carabante, quien ha vinculado las críticas de la oposición al hecho de que la capital esté gobernada por el PP.

En relación con 'CalorMad', el responsable municipal ha destacado que la estrategia no se limita a los refugios climáticos, sino que incorpora medidas de reforestación, plantación de árboles y creación de espacios urbanos más saludables y accesibles para la ciudadanía.

Carabante ha defendido también las infraestructuras verdes desarrolladas por el Ayuntamiento y ha contrapuesto las peticiones socialistas de aumentar el arbolado con, en sus palabras, una solicitud para talar 70 árboles en el complejo de La Moncloa por problemas de mantenimiento.