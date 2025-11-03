PSOE critica los Presupuestos por "desmantelar lo público para convertirlo en un negocio de los amigos" de Ayuso

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en al Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado este lunes los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 al entender que siguen al senda de "desmantelar lo público para convertirlo en un negocio para los amigos" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha señalado Espinar en la rueda de prensa de este lunes tras la Junta de Portavoces en relación a las Cuentas regionales para el año que viene aprobadas el pasado miércoles en el Consejo de Gobierno que superan los 30.000 millones de euros.

La socialista ha afirmado que Ayuso trata de "tomar el pelo a los madrileños" y ha afirmado que lo importante de unas Cuentas es el final de año cuando se conoce "cuánto se ha gastado y dónde se ha gastado", ejemplificándolo con el caso de los pago a Quirón afirmando que inicialmente se dijo que se destinarían 715 millones y "a final de año fueron 1.611".

A continuación ha recorrido varias partidas criticando varios "datos objetivos" como que se parte de un "déficit de Sanidad de más de 3.000 millones", que la subida del "6% a la financiación a universidades públicas tampoco arreglaría los problemas que arrastran", que en Vivienda en el de 2024 el "82% no se ha ejecutado" o que se recorta "1,5 millones para la lucha contra la violencia machista".

También ha criticado las Cuentas, pero en otro sentido, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha cifrado en 8.000 millones de euros respcto a 2022 el aumento del gasto público, algo "totalmente irresponsable".

"Se carga directamente sobre las clases medias, sobre las clases precarizadas, asfixiadas, que ven como su gobierno maltrata unos impuestos que no repercuten en la mejora de sus servicios o sus prestaciones, porque los madrileños ven como cada vez pagan más impuestos y como sus servicios públicos cada vez están más deteriorados y especialmente más colapsados", ha apostillado.

En cambio el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha destacado que los Presupuestos alcanzan cifra récord de 30.663 millones de euros, lo que supone un aumento del 7% respecto a los del ejercicio anterior. Unos presupuestos muy ambiciosos que destinan 9 de cada 10 euros a gasto social.

Ha sacado pecho de que la partida que más aumenta es Sanidad, que alcanza la cifra de récord de más de 11.000 millones de euros. En Educación las universidades madrileñas "dispondrán de más presupuesto que nunca, 1.239 millones de euros, un aumento del 6,5%", mientras que Familia, Juventud y Asuntos Sociales dispondrá de casi 3.000 millones de euros.

"No ha sido fácil elaborar estos presupuestos para el Gobierno regional, que no ha recibido los datos necesarios del Gobierno de Pedro Sánchez, más preocupado de cualquier otra cosa, como no ser imputado, hacer recomendaciones literarias o que no le consten las cosas que pasan a su alrededor que de trabajar por los españoles", ha rematado.