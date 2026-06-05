PSOE dice que la nueva Carta Básica de Telemadrid que debatirá el Pleno este mes "aumenta el control político" de Ayuso

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afirmado que la nueva Carta Básica de Radiotelevisión Madrid (RTVM) que se debatirá en la Asamblea este junio "aumenta el control político" por parte de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, del ente público.

Este viernes la Junta de Portavoces se ha reunido de forma excepcional para que esta Carta Básica se incluya en el orden del día del Pleno antes del fin del periodo de sesiones este 18 de junio.

Para los socialistas este texto consolida una mayor concentración de poder en los órganos directivos de RTVM y una menor participación de profesionales, parlamento y ciudadanía en el funcionamiento del medio público.

Según relatan en un comunicado, la nueva Carta Básica introduce cambios relevantes que refuerzan el peso de la Dirección General, el Consejo de Administración y los Contratos-Programa, al tiempo que desaparecen referencias a mecanismos de participación y control profesional que figuraban en el texto vigente.

Sostienen, además, que se eliminan instrumentos "orientados a reforzar la independencia y la rendición de cuentas", como la Oficina de Participación del Espectador, el Consejo de Redacción o el Consejo Asesor y las referencias al Estatuto de Redacción, el Libro de Estilo o el "derecho de rectificación como garantía expresamente recogida en la Carta".

También "incrementa el protagonismo de la cobertura institucional de la Comunidad de Madrid y pone un mayor énfasis en la eficiencia económica, la obtención de ingresos comerciales y la rentabilización de los recursos del ente público".

"El Partido Popular se ha negado hoy a consensuar una propuesta de todos los grupos políticos y, una vez más, ha impuesto su criterio sin dar la oportunidad al resto de los partidos a aportar nada", ha afirmado la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar.

Ponen en el foco lo que interpretan como una reducción de las referencias explícitas a colectivos concretos como mujeres, personas LGTBI, población gitana, inmigrantes, personas mayores o personas con discapacidad, "sustituyéndolas por formulaciones más genéricas sobre igualdad y no discriminación".

"Otro de los aspectos más controvertidos es la incorporación expresa de la tauromaquia entre las manifestaciones culturales que RTVM debe promover", prosiguen los socialistas, que sostienen que la realidad actual de Telemadrid se encuentra "cada vez más alejada de los principios que proclaman tanto la Carta vigente como la que ahora se pretende aprobar".