El PSOE exige a Almeida recuperar el Consejo de las Mujeres local y llevar espacios de igualdad a los 21 distritos

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid y Portavoz del Grupo, Reyes Maroto, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "recupere" el Consejo de las Mujeres de la ciudad y que garantice la existencia de espacios de igualdad en los 21 distritos de la capital, al considerar que el Gobierno municipal "está desmantelando" las políticas en esta materia y "retrocediendo en derechos y libertades" para las madrileñas.

En declaraciones a los medios, Maroto ha insistido en que "están siendo acosadas por un gobierno municipal y un alcalde que ni siquiera reconoce nuestro derecho a abortar".

Según la edil, el Gobierno local "está impulsando una agenda ideológica que busca frenar los avances en igualdad" y "sustituir un modelo de éxito por otro que pone en riesgo el trabajo de años".

Maroto ha mostrado su preocupación por el borrador de la nueva Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que, según ha explicado, "plantea sustituir los espacios de igualdad por unos supuestos centros integrados de la mujer".

La concejal socialista ha pedido a Almeida que "retire ese modelo" y presente una nueva propuesta "centrada en reforzar los espacios de igualdad, dotándolos de más recursos y ampliándolos a los 21 distritos de Madrid".

En este sentido, ha recordado que este martes "las trabajadoras de la red de espacios de igualdad se manifestaron ante Cibeles" para denunciar el desmantelamiento de estos servicios municipales.

"Vamos a luchar para que no se desmantelen los espacios de igualdad en esta ciudad", ha asegurado tras pedir al alcalde "que escuche a las trabajadoras y a las asociaciones feministas".

"Retroceder en derechos y libertades nos va a tener enfrente, no solo al Partido Socialista, sino también al movimiento feminista y asociativo de esta ciudad", ha advertido la portavoz.

Además, ha subrayado que el PSOE "estará siempre del lado de las mujeres madrileñas para frenar la agenda ideológica de la derecha y la ultraderecha que lamentablemente se está imponiendo en Madrid".