El PSOE exige a la Comunidad que cumpla sus promesas a los afectados por el incendio de Cadalso

Publicado 27/10/2019 14:49:02 CET

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas madrileños han exigido hoy a la Comunidad de Madrid que cumpla sus promesas para ayudar a los vecinos y a los ayuntamientos afectados por el incendio del pasado junio en Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, reprochando al Gobierno regional que no esté actuando con "la diligencia que merecen los vecinos".

Acompañados por la alcaldesa de Cenicientos, Natalia Núñez, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, han vistan este municipio y Cadalso de los Vidrios.

Franco y Gabilondo han podido comprobar el devastador efecto de las llamas, que arrasaron más de 2.183 hectáreas, de las que 374 eran de superficie arbolada, 258 de matorral y 1.551 de pastos y cultivos.

En primer lugar, la alcaldesa de Cenicientos ha subrayado que es "muy duro" y "cuesta mucho" recuperarse de esta catástrofe, recalcando que hay que trabajar para que "los daños sean los menos posible" y para aprender que es "necesario invertir" en los montes para que esto no vuelva a ocurrir.

"Si hay que reforestar se hará de la mejor manera, pero se tienen que cumplir las promesas y que lleguen a su fin. Hay mucho trabajo por hacer", ha reseñado.

Por su parte, Franco ha señalado que es "una auténtica pena" comprobar lo que ha pasado en este "pareja natural tan maravilloso" y ha recalcado que cuando sucede algo así "hay que ponerse en la piel de los afectados y apartar la política".

"La Comunidad no actúa con la diligencia que se merecen los vecinos y los ayuntamientos afectados. Creemos que no ha hace todo lo necesario para que esto no suceda y debe haber una apuesta decidida para defender este tesoro", ha reseñado indicando que la única ayuda que ha llegado ha sido la del Gobierno de España.

De igual modo, Gabilondo ha criticado que exista "desigualdad territorial" al considerar que no todos los municipios cuentan con el mismo nivel, alabando la claridad de las palabras de la alcaldesa en cuanto a lo que hay que hacer.

"Queremos ser exigentes y si se decidió que se va a hacer una Comisión Mixta de Seguimiento, y no veo dónde está. Se decidió que el Plan de Inversión Regional iba a servir para gastos e invertir en promoción ecológica, y tampoco ha llegado", ha dicho indicando que para creer en "la palabra de los demás, ayuda que se cumpla".

"Esto es interés público y la Comunidad de Madrid debe hacerlo. Hay más daño del que se ve. Y nos da lástima. Es difícil no sentir desolación, pero me da confianza el compromiso de los alcaldes de la zona", ha recalcado.

Además, ha indicado que se necesitan "recursos de todo tipo" y ha criticado que haya predominio de algunas zonas y otros parezcan "abadonadas". "No hay igualdad de oportunidades en todos los municipios de Madrid", ha dicho.