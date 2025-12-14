El PSOE exige la reapertura del polideportivo Daoíz y Velarde y denuncia la falta de mantenimiento

Protesta vecinal en Retiro - PSOE

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista y portavoz del área de Deportes, María Caso, ha acudido este domingo a la segunda concentración vecinal para reclamar la reapertura del Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde, cerrado desde hace semanas por averías graves.

Desde el Grupo Municipal Socialista, Caso ha señalado que el cierre del centro se ha cerrado en un contexto en el que los centros deportivos municipales son "un bien muy escaso, con listas de espera y clases que se agotan en segundos".

La edil socialista ha criticado además la política de mantenimiento del Ayuntamiento y ha recordado que el polideportivo "no iba a recibir ni un euro en los presupuestos municipales hasta que el Partido Popular ha tenido que enmendarse a sí mismo", advirtiendo de que "hay otros centros deportivos en situaciones muy delicadas que pueden verse abocados al mismo cierre".