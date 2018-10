PSOE y Ganar Móstoles llegan a un acuerdo y dan por zanjada la crisis surgida por el 'Amanecer Bailando'

Publicado 25/09/2018 14:37:57 CET

PSOE y Ganar Móstoles dan por zanjada la crisis de Gobierno que se produjo a raíz de las desavenencias respecto a la celebración del festival Amanecer Bailando el pasado 8 de septiembre en un parque público de la ciudad.

La alcaldesa y portavoz socialista, Noelia Posse, y el segundo teniente de Alcalde y portavoz de Ganar, Gabriel Ortega, han comparecido este martes para explicar que retoman las buenas relaciones, manteniendo así el acuerdo del Ejecutivo.

Esto ha sido posible tras llegar a un punto común para adquirir una parcela lejos de las viviendas que se destinará a eventos de este tipo, de más de 5.000 personas, y que se hará con cargo al presupuesto 2019, poniendo solución a la falta de un espacio adecuado.

"Este nuevo acuerdo cierra por completo la crisis de Gobierno que se ha producido este verano, y la cierra mediante la característica fundamental e este Ejecutivo a lo largo de este mandato: diálogo, acuerdos y propuestas superadoras que permitan el entendimiento", ha asegurado Ortega.

Atrás quedan las discrepancias por el "daño irreparable" del parque que derivó en la petición de dimisión de la alcaldesa, por parte de Ganar, quienes además criticaron su comportamiento "despótico e irracional" asegurando que era "un peligro para la ciudad" y un "obstáculo infranqueable para el presente del Ejecutivo".

Ortega ha restado importancia a estas palabras resaltando que lo importante es haber llegado a un punto común "a través del diálogo", y niega que fuera "algo personal" hacia la regidora o que haya habido concesiones de cualquier tipo para que se haya producido este cambio.

Posse también ha querido quitarle hierro al asunto, "porque cuando surgen discrepancias, se dicen cosas de las que uno se arrepiente", insistiendo en que aquellos que daban por roto el Ejecutivo se equivocaban.

"Como hoy manifestamos, estamos aquí, venimos a quedarnos y vamos a trabajar por la ciudad juntos porque nos necesita", ha destacado, al tiempo que ha añadido que se mantendrá los acuerdos de Gobierno rubricados hace tres años con Ganar. "Lucharemos porque salgan adelante y se manifiesten, no hay nada nuevo bajo el sol", ha señalado.

La alcaldesa cree que quizás hayan pecado de ser "excesivamente transparentes" mostrando sus desacuerdos públicamente pero que no teme que esto vaya a dañarles de cara a las elecciones de mayo de 2019. "Seguimos trabajando para no dejar nadie atrás. No me cabe duda que vamos a sacar más concejales ambos que las elecciones pasadas", ha augurado.

También han aprovechado para criticar que, tras 12 años en el Ejecutivo local, el PP no buscase una alternativa para acoger un macrofestival de estas características, máxime cuando se tuvo que dejar de celebrar Festimad, por motivos similares.