PSOE-M insiste en que se retrase Madrid Central hasta lograr un "mayor grado de acuerdo" entre partes afectadas

Publicado 26/11/2018 12:16:01 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha insistido este lunes en que se retrase Madrid Central, que entrará ya en vigor este viernes, hasta lograr un mayor acuerdo entre las partes afectadas, porque "no se pueden ir haciendo concesiones puntuales en función de la protesta del momento".

Así lo ha expuesto Franco en rueda de prensa posterior a una reunión con alcaldes y municipios afectados por la instalación de semáforos en la A-5 y al ser preguntado sobre la inminente implantación de Madrid Central este viernes.

"Es imprescindible que haya un gran acuerdo. No se puede por un interés concreto vulnerar derechos de las partes afectadas, hablando del sector de transportes, de la hostelería, del espectáculo, de colegios o el pequeño comercio. Queremos que haya un acuerdo y no es difícil. Lo que no se puede es ir haciendo concesiones puntuales en función de la protesta del momento", ha sostenido.

Asimismo, el secretario general socialista madrileño ha aclarado que no se "oponen" a este proyecto , porque "nunca" se van a negar ante algo que mejore "la calidad de vida de los ciudadanos y la calidad medioambiental". No obstante, ha incidido en que "las cosas hay que hacerlas bien y hay que buscar el mayor consenso posible".

"Lo que no es de recibo que por no retrasar la entrada en vigor unos días, yo no digo que eso quede pendiente sine die, que no sea posible retrasarlo y lograr un mayor grado de acuerdo. Y ahí estamos los socialistas y ahí no hay ningún tipo de fisuras", ha zanjado.