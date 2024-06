PSOE insiste en que Sanz quebró la confidencialidad del informe de la Oficina Antifraude e implica relevación de secreto

Cuando Sanz hizo público el contenido del informe, independientemente de cómo accedió, incide "en la quiebra de la confidencialidad"



MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista, encabezado por Reyes Maroto, ha firmado un comunicado en que insisten en que la vicealcaldesa, Inma Sanz, quebró la confidencialidad del informe emitido por la Oficina Municipal contra la Corrupción y el Fraude, a quien también apuntan, en una acción que implica una presunta revelación de secretos.

Maroto ha interpuesto este jueves una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra la vicealcaldesa por presunta revelación de secretos a cuenta de un informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, una acción judicial que busca además "acabar con la máquina del fango, de bulos y desinformación en la que se ha instalado el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida".

El Grupo Municipal Socialista presentó una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción el pasado 16 de mayo para que se pronunciase sobre el presunto "proceder arbitrario" por los gestores del Ayuntamiento de Madrid en las peticiones de información realizadas por la formación política vinculadas a la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Ya me dirán qué tiene de confidencial una resolución que se publica en una memoria y que se notifica al Ayuntamiento como parte personada. El resumen de todo esto es: hago el ridículo, voy a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, digo lo más grande contra el gobierno de Almeida y cuando la oficina, en cuatro días, me lo archiva, eso ya no se puede contar", ha ironizado, por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Los socialistas han recordado que el Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción "establece el deber de confidencialidad de las actuaciones indicadas a raíz de una denuncia".

El PSOE ha aclarado que el artículo 22.1 del reglamento establece el deber de confidencialidad de las actuaciones llevadas a término a raíz de una denuncia y el 35.4 indica que la emisión del informe será notificada al denunciante, con expresa indicación de la autoridad, Administración u organismo público a la que, en su caso, hubiese sido remitido.

"En la respuesta dada al Grupo Municipal Socialista no consta de forma fehaciente que este informe fuese remitido a ninguna autoridad ajena a la propia Oficina", han recalcado en el PSOE.

A lo que se suma que el artículo 20.2 de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción indica que, concluidas todas las actuaciones, se emitirá un informe y, una vez emitido, la autoridad puede tomar la decisión de dictar el archivo del expediente, una decisión que será notificada al informante y, en su caso, a la persona afectada.

"En estos supuestos, el informante tendrá derecho a la protección prevista en esta ley", han subrayado. En cualquier caso, continúan en el PSOE, "el proceder de la vicealcaldesa en el Pleno, haciendo público el contenido del informe, independientemente de cómo haya accedido al mismo, no hace otra cosa que incidir en la quiebra de la confidencialidad exigible. Hacer público lo que por naturaleza es confidencial implica a priori una revelación de secretos".

En conclusión, el Grupo Municipal Socialista insiste en que "se ha violentado el deber de confidencialidad por parte de la vicealcaldesa y por parte de la Oficina Municipal al remitir el expediente completo al Gobierno del Ayuntamiento, así como el artículo 35 del citado Reglamento al no advertir al Grupo Municipal Socialista de esta posible remisión de información".