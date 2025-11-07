PSOE insiste en soluciones "inmediatas" y "gestión directa" para garantizar los cursos afectados por la quiebra de Educo

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto , en su visita al Centro Municipal de Mayores Roger de Flor en Carabanchel, uno de los afectados por la quiebra de la empresa Educo - PSOE CIUDAD DE MADRID

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha vuelto a exigir "soluciones inmediatas" y una "gestión directa" para garantizar la continuidad de los cursos y talleres en los ocho centros de mayores afectados por la quiebra de la empresa Educo.

"Hay mucha frustración por parte de las personas mayores usuarias de los ocho centros afectados por la quiebra de Educo. Lo que nos trasladan es que necesitan soluciones ya, no solo buenas palabras", ha explicado Maroto en declaraciones remitidas a la prensa tras su visita al Centro Municipal de Mayores Roger de Flor, en Carabanchel.

En este sentido, ha recordado el 'no' del PP a su propuesta de gestión directa de estos cursos, algunos de ellos todavía paralizados, algo que para la socialista demuestra que "la externalización es un problema". "Un servicio público no se puede prestar por parte de intermediarios. El PP votó en contra de esta propuesta, pero insistimos en que la gestión directa sería una solución inmediata", ha subrayado Maroto.

La portavoz socialista ha planteado además la necesidad de habilitar funcionarios para "poner en marcha cuanto antes" las actividades que "hoy están paralizadas" mientras se alcanza una solución definitiva para que vuelvan a realizarse todas las actividades. "Sabemos que se han habilitado algunos administrativos, y eso es positivo, pero no suficiente ya que los cursos más demandados estaban a cargo de profesionales de Educo", ha explicado.

Maroto ha insistido en que "no hacer nada no es una solución" y ha instado a las Juntas de Distrito de Carabanchel y Retiro a garantizar la continuidad de los cursos. "Hoy no existe un calendario en el que nos podamos sentir satisfechos de que esa obligación que tienen de garantizar la continuidad de los cursos se cumpla", ha lamentado la socialista.

Según ha subrayado, estos centros son "espacios de convivencia y donde mejora la salud" de los usuarios. "Dejar tiradas a las personas mayores es, sin duda, un ejemplo de fracaso de que las políticas públicas del Ayuntamiento", ha aseverado.

Finalmente, la portavoz socialista ha criticado la "cara dura" del Gobierno de Almeida por presentar unos presupuestos "diciendo que son los más sociales de la historia" cuando "tienen a tantos usuarios en Carabanchel y en Retiro abandonados porque son incapaces de ofrecerles una solución".