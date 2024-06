PSOE insta a resolver el "regalo" del convenio "por cero euros" con los Madrid Bravos mientras vende entradas por 149€

Cea diferencia entre cesión gratuita y otra sin prestación económica porque el convenio conllevará futuras acciones de promoción deportiva



MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Deporte en el Ayuntamiento, María Caso, ha instado a resolver el "regalo" del convenio "por cero euros" con los Madrid Bravos, que llevan el fútbol americano al estadio de Vallehermoso, una entidad privada que pone a la venta entradas en un horquilla que va desde los 40 a los 149 euros.

La titular municipal de Deportes, Sonia Cea, ha llamado en la comisión del ramo a diferenciar "entre cesión gratuita y cesión sin prestación económica". "Esta explotación privada de hasta 192 días en los próximos cuatro años podrá ser legal, pero desde luego es absolutamente inmoral", ha lamentado la edil del PSOE.

Caso ha criticado "el regalo del espectacular estadio Vallehermoso que le ha realizado el Ayuntamiento de Madrid a una empresa privada", como ha afirmado tras haber tenido acceso al "escandaloso" acuerdo firmado el pasado 13 de mayo entre el área y la sociedad mercantil.

"Madrid Bravos no cuenta con la autorización preceptiva para la celebración de esta competición no oficial (la European League of Football), como reconfirmó el director General de Deportes de la Comunidad de Madrid el pasado miércoles en la Asamblea de Madrid. Sin esta autorización se está incumpliendo la Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid y la Ley de Espectáculos Públicos", ha advertido la socialista.

María Caso ha sumado que "se trata de una cesión gratuita por cero euros de un espacio deportivo municipal a una sociedad mercantil que está vendiendo entradas para los partidos en Ticketmaster que van desde 40 hasta 149 euros".

POTENCIAL IRREGULARIDAD QUE CONLLEVARÍA LA NULIDAD DEL CONVENIO

Para el PSOE, la figura jurídica elegida, el convenio, podría ser "una irregularidad que implicaría la nulidad radical porque una de las notas definitorias de los convenios es que se celebren entre partes que se entienden insustituibles para la consecución de los fines, en este caso, el fomento del deporte".

"No me puede decir que se cumple ese criterio de imprescindibilidad cuando existe la Federación Madrileña de Fútbol Americano, que engloba además a todos los equipos y competiciones oficiales de este deporte. Tampoco es propio de un convenio todo lo que denominan entretenimiento adicional, como una fan zone, merchandising o stands para patrocinadores, de nuevo por cero euros", ha enumerado.

El PSOE tiene claro que correspondería más "con la realidad la firma de un contrato de servicios, que habría implicado a su vez la exigencia de transparencia, concurrencia competitiva y no discriminación". En este punto, Caso ha aseverado que "se le negó a la Federación la posibilidad de jugar las finales de una competición oficial dos semanas antes".

Sonia Cea ha querido aclarar que no es cierto que se les negara el campo a la Federación Madrileña para celebrar sus partidos ya que el pasado 4 de mayo se celebró la final de la Liga Española Federada.

"MALTRATO DEL DEPORTE BASE"

La edil del PSOE ha añadido que con este convenio no sólo no está fomentando el deporte base sino que "lo están maltratando porque desprestigian a la Federación como interlocutor y garante legítimo de los derechos de los deportistas".

"Y también lo maltratan porque permiten el perjuicio causado al atletismo", ha apostillado. Por todo ello, "porque se está incumpliendo la normativa autonómica y el propio convenio, porque incluso la Comunidad de Madrid reconoce que esto tiene más pinta 'de actividad privada sujeta al contrato jurídico mercantil' que de competición deportiva, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a resolver el convenio y defender los intereses de los madrileños, de su deporte base y de sus federaciones", ha alegado.

DIFERENCIAS ENTRE LIGAS FEDERATIVAS Y LAS QUE NO LO SON

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, se ha centrado en los Madrid Bravos para llamar a diferenciar las ligas federativas de lo que no lo son ligas federativas, como por ejemplo en el baloncesto, con la Liga ACB en el primer caso y la Euroliga en el segundo.

Y en el caso del fútbol americano se da la circunstancia añadida de que no está considerado como un deporte profesional por la Ley del Deporte y que no está dentro de la liga federativa, por lo que la Comunidad no tiene que dar autorización según esta normativa sino a través de la Ley de Espectáculos, con una autorización que otorga el Ayuntamiento de Madrid.

En cuanto a la supuesta cesión gratuita, la concejala delegada lo ha rechazado de plano. "No es una cesión gratuita, es una cesión sin prestación económica. Es un convenio, como muchos de los que realizamos en Madrid, con una cesión de espectáculos a cambio de un sponsor y determinadas acciones para la promoción deportiva, como se van a realizar en los posteriores meses", ha aclarado.

Sobre la figura jurídica elegida, el convenio, Cea ha remarcado que convenios y patrocinios "son muy habituales" dentro de la concejalía porque se realizan con marcas que tienen la exclusiva de la comercialización de una determinada liga.

VALORACIÓN "MUY POSITIVA" POR "DAR ENTRADA A UN NUEVO DEPORTE"

Sonia Cea ha hecho una valoración "muy positiva" del convenio con los Madrid Bravos porque se está "dando entrada a un nuevo deporte en la ciudad". El Ayuntamiento espera que tengan muy buenos resultados en la liga para que "puedan traer muchos éxitos deportivos a la ciudad".

Para la socialista María Caso se trata de "una liga privada, un espectáculo". "Lo miren por donde lo miren es un escándalo. Si son patriotas deberían dar marcha atrás por una cuestión de Estado de Derecho y por defensa del interés general", ha demandado. "El PSOE no me va a dar lecciones y menos de patriotismo", ha contestado Cea.