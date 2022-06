El PSOE lamenta que a Almeida "el traje de alcalde le duró poco tiempo" porque "no le interesa Madrid"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mar Espinar, ha lamentado que en este mandato que hoy cumple tres años de gobierno PP-Cs al regidor, José Luis Martínez-Almeida, "el traje de alcalde le duró poco tiempo", sólo en el inicio de la pandemia y con las pocas competencias que tenía, y todo porque "no le interesa Madrid".

"Tenemos a un Almeida que sólo le he visto vestido de alcalde durante la pandemia, el único periodo y en el que apenas tenía competencias. Ese traje le duró muy poco tiempo porque con la llegada de Filomena, donde sí tenía competencias, vimos al Almeida con el que convivimos, un alcalde que no quiere ejercer de alcalde porque no le interesa Madrid", ha expuesto Espinar en un comunicado.

Para ella, Martínez-Almeida "sólo quiere contentar a los suyos, a los amigos de los suyos, a sus propios amigos para mantenerse en el gobierno".

Sí ha reconocido la socialista "que han sido tres años muy complicados, con una pandemia, con la llegada de Filomena, que no ha sido una época fácil de gobernar" pero ha pedido "una reflexión sosegada".

"Madrid se merece mucho más, para empezar atención, limpieza, una apuesta por el medio ambiente y que el espacio público pueda ser de los ciudadanos", ha enumerado.

Espinar ha emplazado a Almeida a que aproveche este año que le queda porque "tiene la oportunidad de dedicarse a lo más bonito que le va a pasar en la vida, que es ser alcalde de su ciudad, que no lo desaproveche porque han sido tres años muy complicados pero llenos de oportunidades".