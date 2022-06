Villacís cree que hay "muchas opciones" de reeditar el gobierno siendo Cs "decisivo": "Estamos hechos a prueba de fuego"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, cree que hay "muchas opciones" de reeditar el Gobierno municipal con el PP tras las elecciones de 2023, siendo "decisivos" los 'naranja' "según las últimas seis encuestas". "Estamos hechos a prueba de fuego", ha asegurado desde el parque del Retiro, donde ha hecho balance de tres años de gobierno de coalición junto con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Creo que tenemos muchas opciones (de repetir con este gobierno de coalición) porque las últimas seis encuestas dicen lo mismo, que repetiría esta opción PP y Cs, no PP, Cs y Vox. Quien es decisivo es Cs según las encuestas", ha manifestado.

Villacís, que ha puesto el acento en el "éxito" de este gobierno de coalición frente "a otros que ya no existen", ha asegurado que "no se va a producir una ruptura de Gobierno". "Eso no ocurrirá porque depende de mí y no se va a producir una ruptura", ha subrayado.

La vicealcaldesa ha confesado que en el primer año de gobierno tenía "dudas" sobre la viabilidad de esa combinación con el PP, dudas disipadas cuando se cumplen tres años, ejercicios en los que se han ido sumando elecciones en Cataluña, Madrid, Castilla León y ahora en Andalucía y donde se han producido "momentos en los que los dos partidos no siempre se han llevado bien".

En todo caso, la vicealcaldesa tiene claro que "lo mejor está por venir". "En tres años hemos hecho mucho y nos toca recolectar lo sembrado", ha indicado.