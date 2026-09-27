PSOE de Madrid se lanza a 2027 con el sur como brújula y sus alcaldes al frente: "Es una batalla por la decencia"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3i), acompañado del secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ósc - Ricardo Rubio - Europa Press

GETAFE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid se ha lanzado este domingo a las elecciones de 2027 con el sur como brújula política y los alcaldes y su poder municipal como la punta de lanza de cara a unos comicios que han perfilado como "una batalla por la decencia".

El partido ha sacado brillo de su municipalismo en un mítin que ha congregado, según la organización, a más de 2.000 personas en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe con la presencia, entre otros, del secretario general del PSOE-M, Óscar López, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de cargos madrileños o los ministros de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El mensaje que ha querido lanzar el PSOE es que se puede gobernar de otra manera y que 2027 puede ser una ventana para dejar atrás tanto a los 30 años consecutivos del PP en la Puerta del Sol como la ola que tiñó en 2023 de azul varios municipios que clásicamente han sido socialistas como Leganés o Móstoles.

Lo quieren lograr canalizando, según López, "la dignidad de las calles de Madrid" y poner freno a la "indignidad de los áticos", personificada en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ha presentado al pueblo de Madrid como aquel que llena las calles contra el "genocidio en Gaza", en apoyo a Maricarmen o por la sanidad pública y se ha fijado como meta "revertir la privatización" en la Comunidad de Madrid que, a sus ojos, ha impulsado el PP a lo largo de 30 años en la Real Casa de Correos.

"Ayuso ha perdido el ático; después, Ayuso ha perdido los papeles; y en mayo, Ayuso va a perder la Comunidad de Madrid", ha augurado el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el presidente del Gobierno también ha cargado contra Ayuso y su "política de vivienda", que es "comprarse un ático". "Lleva más versiones dadas la señora Ayuso que millones dados a Quirón", ha ironizado el presidente del Gobierno, quien ha preguntado cuál es la opinión del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de esta compra.

"Ayuso quiso tener un nido, pero de buitres, y eso lo vamos a acabar el próximo mes de mayo votando al PSOE, para que haya más alcaldes y alcaldesas, y Óscar López como presidente de la Comunidad de Madrid, al frente de un gobierno progresista después de 30 años de gobierno del PP", ha arengado el presidente del Gobierno.

Ha aprovechado, además, para dirigirse a Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa de Retiro la pasada semana, para afirmar que están trabajando "a contrarreloj" para poder sacar adelante el decreto de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes.

Asimismo, ha pedido a los grupos parlamentarios "un último esfuerzo" para que el decreto sea convalidado en el Congreso "por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", ha subrayado.

DESALOJAR AL PP, UNA "EMERGENCIA ÉTICA"

Como anfitriona ha tomado la palabra la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quien ha sacado pecho de su gestión y de "tomar partido" desde que llegara a la Alcaldía en 2015 por la vivienda, la diversidad o "la decencia política".

Hernández ha apelado a López afirmando que ya no es "solo un reto electoral", sino que es una "cuestión de emergencia social, emergencia democrática y emergencia ética".

"Por eso compañeros el 23 de mayo a ganar. A ganar sin arrugarse. Sin miedo. Con la cabeza muy alta. A ganar para gobernar para la mayoría social", ha rematado Hernández poniendo en pie al Polideportivo.

Además de Hernández, como parte de esa reivindicación del sur han tomado la palabra los alcaldes de Fuenlabrada, Javier Ayala, Alcorcón, Candelaria Testa, y Parla, Ramón Jurado, junto a las apuestas socialistas de Móstoles, Juana López, Leganés, Miguel Recuenco, y Madrid, Reyes Maroto.

"LO BONITO QUE SE PONE EL SUR CUANDO SE UNE"

La primera en intervenir ha sido la candidata de Móstoles, la más "novata, nombrada hace un mes como apuesta socialista para recuperar la segunda ciudad más grande de la región, perdida en 2023.

"Necesitamos generar cambio", ha marcado como objetivo López, reivindicando el trabajo de sus compañeros que están en alcaldías y ha destacado que en el caso de Móstoles, el objetivo ha de "recuperar la ambición". Ha rematado al recientemente fallecido secretario de Estado de Vivienda y exalcalde de Móstoles, David Lucas.

Frente a la novedad de López, Ramón Jurado ha reivindicado el trabajo de "activar los ascensores sociales" en los municipios del sur y el cinturón rojo. Ha reivindicado también el poder de la alianza entre administraciones con la nueva estación de Cercanías de Parla Norte como ejemplo.

"Los avances en Parla y en todo el cinturón rojo y, por supuesto, en el sur y en toda la Comunidad de Madrid solo llegan de la mano de los socialistas", ha zanjado.

A continuación ha sido el turno de la apuesta de los socialistas para Leganés, el joven de 29 años que ha remarcado la importancia de que los vecinos de su localidad tienen "derecho a tener sueños y ambiciones", como era el suyo de ser alcalde.

Se ha dirigido a los jóvenes y ha recomendado que "no se dejen seducir por los relatos de la derecha" y se ha negado a aceptar que los jóvenes se alineen con estos partidos. "La juventud es valiente, comprometida y reivindicativa", ha incidido arengando a los jóvenes progresistas a salir a las urnas en mayo.

Testa ha arrancado reivindicando "lo bonito que se pone el sur cuando se une" y ha afirmado que su impulso ayudará a llegar a Óscar López a la Real Casa de Correos. Ha destacado como muchos de los municipios del sur eran pequeños pueblos que recogieron a gente migrante de otras partes de España "para buscar un sitio mejor".

Fue de la mano de alcaldes socialistas que entonces levantaron los municipios, ha afirmado Testa, quien ha recalcado que su objetivo para 2027 es "defender el barrio" y que los ciudadanos no tengan que ser "expulsados" a "la provincia de Toledo o Guadalajara". Es por ello que ha prometido seguir construyendo vivienda pública y dar oportunidades en busca de garantizar que sigan los vecinos y que también puedan trabajar allí.

Maroto, por su parte, ha afirmado que con Madrid "comenzará el cambio" para poder conseguir que PSOE vuelva a Sol tras 30 años. "Del PP también se sale, lo sabemos bien cuando Sánchez en 2018 presentó una moción de censura para desterrar la corrupción (...) Son corruptos y conviven con ello", ha planteado.

Ha cerrado el alcalde de Fuenlabrada haciendo gala de las transformaciones que ha vivido su ciudad tras haber retenido en manos socialistas el Ayuntamiento desde la restitución de la democracia.

"Quiero ser alcalde de Fuenlabrada porque merece la pena, porque es una ciudad de 200.000 habitantes donde nadie nos ha regalado nada", ha recalcado Ayala, quien ha afirmado que en 2027 se jugará entre "progreso o retroceder" y llevar "más Fuenlabrada" y más sur a la Puerta del Sol.