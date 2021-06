PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos registran una comisión de residencias para buscar "responsabilidades políticas"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han registrado este viernes una comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que llevó a cabo el Gobierno regional de esta Comunidad durante los meses de febrero a junio de 2020.

El objeto de la comisión, según se expone en el texto al que ha tenido acceso Europa Press, es analizar la situación creada en las residencias de mayores, así como cualquier hecho, acto administrativo o cualquiera circunstancia producida en otras fechas que haya tenido incidencia sobre el periodo señalado.

Se deberán tener en cuenta los recursos y características de los centros residenciales, así como las políticas del Gobierno regional en este ámbito, con la finalidad de conocer lo sucedido y proponer aquellos cambios que supongan mejoras del servicio en cuanto al cuidado y protección de las personas mayores que viven en ellas, determinando, además, las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones

inadecuadas o irregulares en un momento de grave crisis sanitaria.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, la portavoz del PSOE, Hana Jalloul, ha indicado que es muy importante presentar esta comisión y de forma conjunta porque "no puede ser que no se sepa lo que ha pasado con los 7.000 mayores fallecidos en residencias". "Exigimos responsabilidad para saber qué pasó con aquellos protocolos que no auxiliaron a estas", ha lanzado.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha ahondado en la necesidad de reanudar la Comisión de Investigación en residencias porque tiene que haber "una responsabilidad política del fallecimiento de 7.000 mayores en la Comunidad".

"Nos parecería una barbaridad hacer borrón y cuenta nueva, ante este hecho que ha sido traumático. El Gobierno de Ayuso debería haberse reunido como mínimo con los familiares de los fallecidos y queremos reanudar ese trabajo para depurar responsabilidades políticas", ha lanzado.

Así, espera que tanto PP como Vox apoyen esta comisión porque, de lo contrario, es que "tendrían algo que ocultar".

Por último, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Carolina Alonso, ha insistido en que no entenderían que algún grupo no apoyara esta iniciativa cuando se cerró "de manera abrupta". A su juicio, deben depurarse todas las responsabilidades políticas posibles porque "sin verdad no hay libertad".