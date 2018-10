PSOE-M no descarta apoyar un retraso de Madrid Central hasta "conciliar intereses" y que haya "alternativas"

Publicado 25/10/2018 13:25:45 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha señalado este jueves que no descarta apoyar un retraso más de Madrid Central, hasta que se concilien intereses y que se propongan alternativas de transporte público para que no haya partes "afectadas".

Así lo ha expuesto Franco en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, al ser cuestionado si PSOE debería estar de acuerdo con la propuesta del PP de paralizar de forma inmediata Madrid Central.

A su juicio, esa no sería la solución pero si apoya "un retraso" si con ello "se soluciona el problema", porque lo que no se puede hacer es "improvisar" e impulsar "planes contrareloj" sin tener en cuenta "intereses que confluyen". "Queremos que haya una planificación adecuada para no perjudicar a nadie o perjudicar a la menor cantidad de personas y tenemos que conciliar intereses", ha sostenido.

En este punto, el secretario general socialista madrileño ha aseverado que lucharán "siempre contra la contaminación y por una Movilidad sostenible" pero que, ahora mismo, como está planteado "perjudica a determinados sectores y hay que hablar con ellos y sentarse a negociar".

De hecho, Franco ha incidido en que cuando se restringe el tráfico se deben "ofrecer alternativas en el transporte publico", servicio que "hay que mejorar" y que no está contemplado en el Plan de Madrid Central. El secretario general del PSOE pide ver qué se hace "con los barrios periféricos con la zona contigua" y "conexa", la posibilidad de incrementar los servicios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y las líneas 1, 2, 3, 5 y 10 del suburbano que transitan por el ámbito de Madrid Central.

"Debemos tener soluciones para estos problemas, y lo que no puede ser es que la Comunidad y el Ayuntamiento se den la espalda continuamente y formar una guerra que no es buena para los intereses del los vecinos de Madrid", ha sostenido.

Por ello, Franco ha señalado que aunque su partido votara que no a la paralización de Madrid Central, va a seguir "luchando" por perfeccionar dicho plan, para tratar "por todos los medios" que las administraciones implicadas negocien y consigan que no haya "grandes perjudicados" y que "los transportistas ni alumnos no se vean perjudicados".

El secretario general socialista en Madrid ha asegurado que no hay que retrasar estas negociaciones y que hay que implicar a la Comunidad para que incremente el servicio de Metro, que, a su juicio, es "penoso" por una "falta de previsión del Gobierno regional". "Así es difícil llegar a una asistencia óptima para garantiza la movilidad sostenible del centro de Madrid", ha agregado.