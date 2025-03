PSOE no participará en la comisión sobre la deuda y el acuerdo de PSC y ERC en la Asamblea al ser un "circo mediático"

Defienden que "no es para estudiar nada, solo para atacar al Gobierno de España y su presidente" y "enfrentar territorios"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M no participará en la comisión de estudio sobre la quita de deuda a Cataluña y el acuerdo entre PSC y Esquerra Republicana Per Catalunya en la Asamblea de Madrid al no ser el foro para analizar un "acuerdo entre dos partidos" y, especialmente, porque entienden que es un "circo mediático" y que "no es para estudiar nada" sino para "atacar al Gobierno de España y su presidente".

Así lo han adelantado fuentes socialistas a Europa Press. La comisión se aprobaba el pasado jueves con la mayoría absoluta del PP en la Cámara y con la oposición de PSOE, Más Madrid y Vox.

"Después del bochornoso espectáculo al que asistimos por parte de los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, abandonando la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no vamos a participar en una comisión para debatir un acuerdo entre dos partidos, el PSOE y ERC", reprochan.

De hecho, la portavoz socialista en la Cámara, Mar Espinar, había pedido en varias ocasiones que se consensuara y se ampliara el foco de la comisión, ya que todos querían hablar sobre la quita de deuda. El PP centraba la suya en los efectos en Madrid de la condonación en Cataluña.

"Es una iniciativa partidista que solo busca el espectáculo y el enfrentamiento entre españoles en general y entre madrileños en particular", ha cargado el PSOE-M, quien considera que esta comisión impulsada por el PP nace "con su dictamen y sus conclusiones redactadas", augurando que serán que "este Gobierno rompe España" con "cesiones a los independentistas para mantenerse en el poder".

Tras el anuncio de esta comisión por el PP, PSOE registraba una para analizar los "beneficios" de la quita de deuda a Madrid, mientras que Más Madrid hacía lo propio con una sobre los efectos de que la Comunidad se financiara en mercados de deuda y no a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Ambas se tumbaban en la Junta de Portavoces.

Entienden desde el PSOE que el PP lo que busca es "usar la Cámara para buscar rédito político particular, para enfrentar territorios" y han afirmado además que han trasladado a otros partidos ya su negativa a participar en esta comisión.

El PP registraba esta iniciativa la semana en la que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobara la codonación de más de 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que 8.644 millones corresponderían a Madrid.

Esa aprobación fue, sin embargo, sin la presencia de los consejeros del PP que se salieron de la reunión. La titular de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, ejercía entonces de portavoz y negaba que fueran a "ser cómplices de tantas cesiones y tantos privilegios al independentismo".

Frente a esta crítica, desde el PSOE han recalcado a Europa Press que el "problema fiscal" de España no es Cataluña sino "la señora Ayuso y el PP de Madrid". "No vamos a blanquear, por tanto, los comportamientos sectarios y partidistas de la derecha, que solo tiene como objetivo socavar con cualquier clase de improperio y con argumentos falaces, la credibilidad de un gobierno y la solidaridad interterritorial entre españoles", cargan a Europa Press estas mismas fuertes.

Han espetado al PP que no pueden pedir "a los representantes del Gobierno progresista de este país" ser "partícipes de su circo mediático, de engaño, de desinformación y de ocultismo" de "todo lo que puede ser bueno para los madrileños", como entienden los "beneficios de condonarles ni más ni menos que 8.644 millones de euros" y "ahorrarse más de 315 millones en pagar intereses". Rematan criticando que esta negativa se produce "en un contexto de destrozo de servicios públicos en la Comunidad de Madrid".

MOCIONES EN LOS AYUNTAMIENTOS

Esta misma mañana Mar Espinar cargaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por negarse a aceptar la condonación de la deuda madrileña y adelantaba que los socialistas están registrando mociones en todos los ayuntamientos de la región para debatir sobre la quita de deuda.

Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha tachado en varias ocasiones de "ridículo" que el PP se opusiera a la condonación y cuestionaba que sus autonomías rechazasen los fondos. Comparaba la posición de Madrid con la de una familia que rechazaba que le quitaran "el 25% de la hipoteca".