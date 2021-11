El PSOE no se volverá a sentar en la mesa de Terrazas si el Gobierno no convoca a las asociaciones vecinales

Sobre los food trucks, el PSOE alerta de que "se está regalando o cediendo el espacio de todos a actividades privadas"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista no se volverá a sentar en la mesa de Terrazas como la hoy convocada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, si en el próximo encuentro no están presentes asociaciones de vecinos, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ciudadanos particulares que quieran participar y técnicos de los grupos políticos, ha adelantado en rueda de prensa la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar.

La socialista ha reiterado en el encuentro la propuesta de su grupo de "dejar encima de la mesa la modificación de la ordenanza de Terrazas que propone el Gobierno" porque reclaman tanto que el 31 de diciembre se ponga fin a las terrazas Covid, como sentarse con los vecinos afectados y las asociaciones "para hacer una nueva ordenanza".

Espinar ha cuestionado la actitud de Villacís cuando defiende "que si no sale adelante esta ordenanza no se puede regular ninguna terraza", insistiendo en la necesidad de contar en la próxima reunión con todas las partes porque "no se puede hablar de ordenar el espacio público sin ellos". "O están las partes interesadas, los vecinos, en esa mesa o no nos volvemos a sentar", ha repetido Mar Espinar.

También ha puntualizado que Villacís se ha comprometido a incluirlos en el siguiente encuentro. "Si se despista y no convoca, el PSOE no se despistará y no acudirá", ha advertido.

LA AUSENCIA DE ALMEIDA

La edil no ha ocultado que le "entristece" que en el encuentro de hoy no haya participado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "cuando se está debatiendo algo que influye de manera importante en la vida de los vecinos". "Debería estar y dejar claro si está apoyando lo que dice la vicealcaldesa o lo que piden los vecinos, descanso y conciliación", ha reclamado Espinar.

Preguntada por el futuro de los food trucks en la ordenanza, la edil ha contestado que "se está regalando o cediendo el espacio de todos a actividades privadas, como también las terrazas en bandas de aparcamiento".

"Si quitamos espacio a los ciudadanos hay que verlo con los ciudadanos porque se trata de decidir cómo usar el espacio que es de todos, no de un sector o de un gobierno", ha advertido la concejala socialista.

En cuanto a la moratoria de dos años en las bandas de aparcamiento, Mar Espinar ha asegurado que para el PSOE "no es una opción" y más cuando se determinarían por zonas tensionadas que no las tiene ni definidas el Gobierno. "Es surrealista", ha declarado.