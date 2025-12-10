PSOE pide amparo al TC por el rechazo de la Mesa de la Asamblea a su comisión de investigación sobre Madrid Network

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra dos decisiones de la Mesa de la Cámara de Vallecas que "bloquearon la creación de una comisión de investigación sobre la relación entre el Gobierno regional" y la asociación Madrid Network, así como los posibles efectos de esa relación en la regulación fiscal y económica del Ejecutivo autonómico.

Según ha asegurado el partido en un comunicado, la solicitud inicial "cumplía todos los requisitos formales: detallaba el objeto de la investigación, justificaba el interés público, delimitaba el ámbito competencial autonómico y fijaba reglas de funcionamiento".

Es por ello que ha cargado contra la Mesa de la Asamblea y la de la Diputación Permanente que rechazaron esta comisión "sin permitir su debate parlamentario".

La portavoz de los socialistas, Mar Espinar, ha afirmado que no pararán "hasta que se sepa qué ha pasado con los cerca de 70 millones de euros que Madrid Network le debe a la Comunidad de Madrid, de los cuales 1,8 millones fueron a parar a Equipo Económico, empresa del ex ministro Montoro, que ahora está siendo investigada".

El recurso sostiene que esta negativa vulnera derechos fundamentales de los parlamentarios reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, al impedirles ejercer su función de control político. Han apostillado que la Mesa solo puede comprobar requisitos formales y no puede "sustituir al Pleno ni a los grupos parlamentarios en decisiones de carácter político, como valorar la pertinencia de una investigación".

El Grupo Socialista argumenta que la Mesa actuó sin competencia, realizando un "juicio político encubierto" que priva a los grupos de la posibilidad de oponerse o permitir la tramitación, y al Pleno de debatir y votar la creación de la Comisión. Además, ha afirmado que "se repite un patrón ya corregido por el Constitucional en el pasado, lo que otorgaría al caso una especial trascendencia institucional".

LA MESA NEGÓ QUE FUERA DEL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD

Por su parte, fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que el escrito de creación de la comisión de investigación del PSOE citaba expresamente modificaciones legislativas "realizadas a través del despacho Equipo Económico", pero que según las investigaciones judiciales se trata de "presuntas reformas legislativas en el Congreso y en el Senado, no en asambleas autonómicas". Por ello, consideró este órgano que no era asunto del ámbito de la Comunidad.

"Por otra parte, Madrid Network es una asociación privada que no forma parte del sector público de la Comunidad de Madrid", han apostillado estas mismas fuentes.

Este jueves el Pleno de la Asamblea de Madrid debate el escrito de oposición del PP a la creación de una comisión de investigación registrada por Más Madrid sobre las responsabilidades políticas y económicas derivadas de la relación entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrid Network.